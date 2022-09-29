شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم المخرج خيري بشارة بمهرجان الأردن الدولي العاشر للأفلام .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد انطلاق الدورة العاشرة لمهرجان الأردن الدولي للأفلام، حضور أمين عام وزارة الثقافة هزاع البراري، ونقيب الفنانين الأردنيين محمد يوسف العبادي، وضيوف الشرف من الفنانين والنجوم العرب، وألقى النابلسي كلمة ترحّم فيها على أرواح الفنانين الأردنيين، وهم نبيل المشيني، وهشام هنيدي، وداود جلاجل، كشخصيّات مكرّمة في المهرجان، متذكرًا إنجازاتهم وما قدّموه كرواد للفن والدراما الأردنية، كما كرّم لجنة تحكيم المهرجان، وضيوف الشرف من الفنانين والنجوم العرب ومنهم المخرج خيري بشارة رئيس لجنة التحكيم ، وذلك في المركز الثقافي الملكي.

وشهد حفل الافتتاح عرض فيلم وثائقي عن الأفلام المشاركة والمكرمين، لتعرض الأفلام الأردني (الدفينة)، المصري "خط في دائرة"، الإسباني "إيميليا"، الأوكراني "آخر فارس"، الروسي "علاقات القلب"، والبولندي "عندما كنت صغيرًا".

ويشارك حوالي 27 فيلمًا، يتنافس 15 منها على جوائز المهرجان، وتتناول محطات إنسانيّة ونوافذ وأحلام ولقطات ذاتيّة تعكس الإرادة القويّة وحضور الضمير وتناقضات النفس البشريّة، ومواضيع في اختلاف الثقافات، وحقوق الطفل، ويوميات الإنسان.

وتقام ندوات تقييمية لعدد من الأفلام الأردنيّة، وينظّم المهرجان ورشة إدارة الإنتاج السينمائي، كما يقام لقاء مفتوح بعنوان "السينما والحياة".

وتتنافس على الجوائز الأفلام 200 مليم (تونس)، محادثة بحرف إي(كندا)، الدفينة(الأردن)، ثنائي اللون (أفغانستان)، ابنة(روسيا)، إيميليا (إسبانيا)، الخطوبة(بولندا)، خط في دائرة(مصر)، ذكرى (إيطاليا)، لا شيء شخصي(المكسيك)، على طريق الحرير (أوزباكستان)، جادة وحيوية (الصين)، آخر فارس (أوكرانيا)، الشخص المبعثر كان ملثمًا (فرنسا)، الحبر المطلق (المغرب).

كما تشارك خارج المسابقة أفلام: آدم (مصر)، علاقات القلب (روسيا)، الكلاب (إسبانيا)، حي (الأردن)، زوجته (اليابان)، منزل (أوزباكستان)، انا ونفسي (البرتغال)، دموع بخارى (إسبانيا)، صندوق الأمنيات (الأردن)، الصندوق (إيران)، عندما كنت صغيرًا كنت تمشي أينما تريد (بولندا)، بقشيش(تونس).

وتتكون لجنة تحكيم المهرجان من الفنان خيري بشارة، ودكتور علي الربيعات، ودكتور عامر غرايبة، كما تكرّم هذه الدورة الفنانين الراحلين: نبيل المشيني، وداود جلاجل، وهشام هنيدي.



حفل انطلاق مهرجان الأردن الدولي العاشر للأفلام



حفل انطلاق مهرجان الأردن الدولي العاشر للأفلام



حفل انطلاق مهرجان الأردن الدولي العاشر للأفلام



حفل انطلاق مهرجان الأردن الدولي العاشر للأفلام



حفل انطلاق مهرجان الأردن الدولي العاشر للأفلام



حفل انطلاق مهرجان الأردن الدولي العاشر للأفلام



حفل انطلاق مهرجان الأردن الدولي العاشر للأفلام



حفل انطلاق مهرجان الأردن الدولي العاشر للأفلام



حفل انطلاق مهرجان الأردن الدولي العاشر للأفلام



حفل انطلاق مهرجان الأردن الدولي العاشر للأفلام



حفل انطلاق مهرجان الأردن الدولي العاشر للأفلام