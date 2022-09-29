وشها بقى ذكوري.. دكتور تجميل ينتقد عمليات «الفيلر» لـ ريم مصطفى في أحدث ظهور لها بمهرجان القاهرة للدراما – «صورة»

كتب امير فتحي في الخميس 29 سبتمبر 2022 02:47 مساءً - انتقد دكتور التجميل شوكت محمد، إجراء الفنانة ريم مصطفى جراحة حقن الفيلر في الفك السفلي بوجهها، مؤكدًا أن ذلك جعل ملامحها «ذكورية»، بحسب تعبيره.

وأوضح في مقطع فيديو على تطبيق «تيك توك»، أن وجه الفنانة لم يكن يحتاج إلى «فيلر»، مضيفًا أن الطبيب الذي أجرى العملية كثف جرعته في وجهها: «لما شوفتها رمضان اللي فات قولت اللي حقن لها الفيلر ظلمها»، منوهًا أنه تم حقن الخد الداخلي بجرعات كبيرة، مما جعل هناك خط يظهر في وجهها بمجرد أن تبتسم.

واستكمل الطبيب أن «الفيلر» تسبب في تعريض فك أسنان ريم مصطفى، فبدا وجهها من الأسفل كـ «الصندوق»، متابعًا أن آخر ظهور لها الأمر «ازداد سوءًا»، وأصبحت خدودها منتفخة أكثر، مما غطى على ملامحها، قائلًا: «الفيلر مش إننا نعبي وخلاص، هو بيتحقن عشان يخبي العيوب أو نبرز الجمال، لكن هي مكنتش محتاجة، الناس بقت تتسابق لحقن أكبر جرعات من الفيلر».

ريم مصطفى تبرز إطلالتها بالأصفر في مهرجان القاهرة للدراما

من ناحية أخرى، أبرزت النجمة ريم مصطفى إطلالتها فى حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما فى دورته الأولى، حيث ظهرت ريم على السجادة الحمراء للمهرجان باطلالة أنيقة وجذابة خطفت بها الأنظار، اذ ارتدت فستان أصفر طويل، ونشرت الصور على حسابها بموقع «إنستجرام» ولاقت إعجاب متابعيها.

ريم مصطفى على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة للدراما

أحدث أعمال ريم مصطفى

ومن جهة أخرى، طرحت الشركة المنتجة للمسلسل الدرامي الجديد «مسلسل دوبامين» بطولة الفنانة ريم مصطفي، البرومو الرسمى عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، ومن المقرر عرضه عبر شاشة قنوات CBC يوم السبت 1 أكتوبر المقبل، وكذلك على إحدى المنصات الرقمية الشهيرة.

وسيطر على البرومو جانب من الغموض والتشويق والاثارة، وظهر أبطال العمل مع لقطات سريعة تستعرض أهم القضايا التي يناقشها العمل والتي تدور حول قصة المسلسل حول أحداث حقيقية، ويتناول المشاعر الإنسانية بشكل مختلف، من خلال مناقشة عالم «السوشيال ميديا»، ومدى تأثيرها على هذه المشاعر وتأثرها بها، وكيف أصبحت المشاعر تنشأ على تطبيقات إلكترونية.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسى حول مخاطر السوشيال ميديا، وينتمي إلى نوعية المسلسلات ذات الـ 15، عن قصة من تأليف محمد جلال، وتصوير وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وبطولة ريم مصطفى، محمد كيلاني، باسل الزارو، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، وبسنت شوقي واحمد بلال وحليم بركات واسراء رخا ومن إنتاج إيمان أبوالدهب. وغيرهم

وتعود ريم لاستكمال تصوير مسلسلها الجديد “طير بينا يا قلبي” بالتزامن مع عرضه، ويشارك في مسلسل “طير بنا يا قلبي” إلى جانب ريم مصطفى كل من بسمه، دنيا ماهر، حازم سمير، نور محمود، ليلي حسين، ابرام سمير، عمرو عبدالعزيز، هاله فاخر، محسن محيي الدين، أحمد صيام ،اسماعيل فرغلي، ماجده منير، الطفله ريما مصطفي، الطفل سليم مصطفي، ومن تأليف باسم علي الخطيب – إسلام شتا أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار وإنتاج شركة “آرت ميكرز” للمنتج أحمد عبدالعاطي.

مسلسل “طير بينا يا قلبي” يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجمة ريم مصطفى فى الدراما التليفزيونية، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول الأسرة ومنظومة التعليم، واستطاع تصدر قائمة الأكثر مشاهدة على المنصة بمجرد بدء عرضه.

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