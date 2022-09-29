كتب امير فتحي في الخميس 29 سبتمبر 2022 02:47 مساءً - شارك الفنان حسن الرداد متابعيه على موقع إنستجرام بمقطع فيديو نشره من خلال خاصية الاستوري جمعه بزوجته الفنانة إيمي سمير غانم . فظهر حسن الرداد في الفيديو وبجانبه إيمي سمير غانم وكلا منهما يرتدي كمامة سوداء على وجهه في إشارة منه إلى تنكرهما بهذه الطريقة . وأشار “الرداد” إلى أن سبب تنكرهما وظهورهما بهذا الشكل يرجع إلى دخولها للسينما فقال : ” رايحين السينما متنكرين ” .

كانت هذه تفاصيل خبر حسن الرداد وإيمي سمير غانم يتنكران في أحدث ظهور لهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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