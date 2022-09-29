بسبب هشام سليم .. محمد الغيطي يهاجم أحد المشايخ : ” أي حد بدقن يتكلم عن فنان مرفوض “

كتب امير فتحي في الخميس 29 سبتمبر 2022 02:47 مساءً - شن الإعلامي محمد الغيطي هجوما على أحد المشايخ على خلفية إساءة الأخير للفنان الراحل هشام سليم بعد وفاته والحديث عن قصة تحول إبنته إلى ذكر .

فقال محمد الغيطي في بداية حديثه في حلقة برنامجه “تقدر مع الغيطي” المذاع على قناة الشمس أن ثورة من الحب والمديح قد انطلقت بعد وفاة هشام سليم مشيدا بمواقف الخير التي كان يقوم بها الفنان الراحل وفي صمت .

وتابع : ” اللي ضايقني إن في بعض المشايخ طلعوا يتكلموا عن هشام سليم وهل هو في الجنة ولا في النار، وانت مال أهلك .. وبعدين يقولك إيه هو ابنه اللي اتحول حرام ولا حلال ” .

أضاف “الغيطي” : ” هو انت بتزيط في الزيطة، أي حد بدقن يتكلم عن فنان مرفوض .. انت مش وصي ولا انت رسول ولا انت مندوب العناية الإلهية ولا مندوب الإسلام، معندكش رخصة تدخل فنان الجنة أو النار ” .

واختتم : ” أنا مش مقتنع ان انت معاك صك تدخل ده النار وتدخل ده الجنة .. الحاجات دي لازم تتحاكم، أي حد يجيب سيرة فنان راحل بالسوء أو يشمت فيه يتحاكم ” .