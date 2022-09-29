شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم قبل حفلها فى قطر: ستكون ليلة رائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة نانسى عجرم، عن تحمسها الشديد اليوم لحفلها فى قطر، ونشرت صورة لها عبر حسابها على تويتر وهى تحتسى مشروبها المفضل القهوة، وكتبت قائلة:"متحمسه ولدي شعور بأن الليلة ستكون ليلة رائعة لا يمكنني الانتظار".



نانسي عجرم

وتحيي النجمة نانسى عجرم حفلا غنائيا، اليوم في قطر ومن المقرر أن تقدم نانسى عجرم باقة مميزة من أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

وآخر أعمال نانسى عجرم، أغنية " صح صح" وتعاونت فيها مع الدى جى العالمى مارشميلو، والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان مودى سعيد.

النجمة نانسي عجرم بدأت مشوارها مع الفن فى سن مبكرة فى عمر الـ11، واستطاعت منذ ظهورها الأول فى أغنية "أخاصمك آه" عام 2003 والتى حققت نجاحًا كبيرًا فى هذه الفترة أن تخطف عيون المشاهدين لخفة ظلها وملامحها الطفولية حتى الوقت الحالى.

ولدت نانسي عجرم فى قرية سهيلة بمحافظة جبل لبنان، بدأت مسيرتها الفنية منذ طفولتها ببرنامج "نجوم المستقبل" وحازت على الميدالية الذهبية عن فئة الطرب الشعبى، وفى عام 1998 أصدرت أول ألبوم غنائى لها بعنوان "محتجالك"، ومن ثم "شيل عيونك عنى" عام 2001، وبعدها الألبوم الثالث "يا سلام" عام 2003 الذى حقق انتشارًا كبيرًا وسطع نجمها من خلال أغنية "أخاصمك آه" وكليبها المميز الذى حاز على جائزة أفضل فيديو كليب.