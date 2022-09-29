شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز تصريحات أحمد الفيشاوى عن فيلم ريتسا:تجربة مختلفة واتحمس للمؤلفين الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد الفيشاوي على حضور عرض فيلمه "ريتسا" ضمن فعاليات الموسم الجديد لـ نادي السينما بدار الأوبرا المصرية، حيث أقيم عرض الفيلم بالمسرح الصغير، وسط حضور كبير.

وعقب عرض فيلم "ريتسا" أقيمت ندوة أدارها الناقد أحمد سعد الدين، وحضرها أحمد الفيشاوي ومؤلف الفيلم معتز فتيحة والمخرج أحمد يسري والمنتج أيمن يوسف.

وتحدث أحمد الفيشاوي عن تجربة فيلم "ريتسا" وسبب تحمسه له وكيف جسد شخصيته ضمن أحداث العمل.. وفيما يلي نسرد أبرز تصريحاته ضمن الندوة:

- تحمست للمشاركة في فيلم ريتسا لأنه تجربة مختلفة، ولم تكن لدي أية ملاحظات على سيناريو العمل لأنني احترم وجهة نظر المخرج والمؤلف.

- إذا لم يعجبني السيناريو أرفضه على الفور، لكن إذا أعجبني ووافقت عليه قد أضيف شيئا ما أو ملحوظة ما، لكن وجهة النظر الخاصة بالمؤلف أو المخرج لا اتدخل فيها.

- جسدت شخصية كاتب في فيلم "ريتسا" وهذه الشخصية استلهمتها من مؤلف الفيلم معتز فتيحة، فنحن أصدقاء منذ سنوات عديدة وأعرفه جيدا.

- تُعرض علي العديد من السيناريوهات، واتمتع برفاهية الاختيار من بينها، لذا اختار ما يعجبني، وأنا اتحمس للمؤلفين الشباب خصوصا الذين يعملون في مهن بعيدة عن الفن، مثل أن يكون طبيبا أو مهندسا أو أي مهنة أخرى، وأقرأ ما يصلني من سيناريوهات لمؤلفين شباب باهتمام شديد.



ندوة فيلم ريتسا



فيلم ريتسا ندوة

يشار إلى أن أحمد الفيشاوي يصور حاليا فيلم جديد بعنوان "رهبة" من نوعية كوميديا الفارس، ويعد تجربة جديدة له في عالم السنيما.

جدير بالذكر أن نادي سينما الأوبرا إعداد نورا غنيم ويقام تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي، وفيلم "ريتسا" بطولة محمود حميدة وأحمد الفيشاوي وعائشة بن أحمد ومي الغيطي وأمير المصري، إخراج أحمد يسري وتأليف معتز فتيح,

تدور أحداث فيلم "ريتسا" حول العديد من قصص الحب التي تتضمنها الأحداث، إذ يتناول العمل علاقات عاطفية تتضمنها العديد من مشاهد الدراما والغموض، ويحكى الفيلم قصص 3 شخصيات مختلفة تدور بين زمنين مختلفين لكل منها مسارها الخاص، وتقع الأحداث في الإسكندرية.