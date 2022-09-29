شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "طلع البدر علينا" .. البريطانية سلوى لورين تطرح كليب جديد "يا الله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة الإنجليزية سلوى لورين، كليب جديد عبر يوتيوب حمل اسم "يا الله" عبر القناة الرسمية لها على موقع "يوتيوب"، وهو الكليب الذى يبدأ من خلال سرد حكاية حادث تسبب في شلل طفل ما يؤذى الأم بصورة كبيرة، والتي لا تستطع التأقلم مع الحياة إلا بالدعاء والبكاء فيه طوال الوقت من حزنها على ابنها حتي ينتهي الكليب بشفاءه.

وذلك وسط تمثيل من جانب سلوي لورين التي مثلت خلال الكليب دور الأم، ويأتي الكليب بعدما اشتهرت مؤخراً بأنشودة "طلع البدر علينا» التي طرحتها في وقت سابق عبر القناة الرسمية لها على "يوتيوب" من خلال كليب تعاونت فيه مع الملحن حامد بدوي، والموزع إيهاب عبد السلام، ويأتي ذلك بعدما غنتها للمرة الأولى ضمن مسابقة غنائية خطفت الأنظار خلالها بعدما غنت الأنشودة للمرة الأولى وقتها، خاصة أن ذلك جاء بعد اعتناقها الإسلام بوقت قليل آنذاك.

ثم قررت طرحها على طريقة الفيديو كليب من خلال كليب جديد، طرحته مؤخرا، وذلك بعد جولتها الغنائية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وباكستان وأوروبا، حيث سبق أن غنت مع فنانين كبار مثل إيد شيران.

ويأتى طرح الكليب بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الهجرية، إذ فضلت طرحها فى هذا التوقيت تزامناً مع الاحتفالات الذى يعيشها المسلمون حول العالم بتلك المناسبة.