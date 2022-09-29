شكرا لقرائتكم خبر عن الأردنى عمر العبد اللات يطلق كليب غنائى جديد .. "هوابونوبونو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الفنان الأردني عمر العبداللات أجدد أعماله الغنائية، الذى حمل اسم "هوابونوبونو"، والذى تم تصويره في القاهرة ،وتعاون خلال الكليب لأول مرة مع المخرجة المصرية هبة غندور، كما تجدد الأغنية تعاونه مع الشاعر مهدي الشيخ، بينما لحنها العبداللات بنفسه ووزعها عمر الصباغ.

وبخصوص اسم الأغنية الذى فاجأ الكثيرين "هوابونوبونو"، أكد أن معناه "دعوة إلى التصالح مع الذات وحب الحياة وتصحيح أي علاقة إنسانية بالتسامح ونبذ الكراهية والتعصب والحقد، وتدعو الناس للمبادرة بذلك عبر التعبير بأربع كلمات "آسف، سامحني، أحبك، وشكراً".

كما تأتي الأغنية عقب آخر حفلاته في الأردن، بعد مشاركته في فعاليات مهرجان صيف عمان في المدرج الروماني وحفلته الكبرى في مدينة العقبة.