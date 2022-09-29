شكرا لقرائتكم خبر عن قيس عبد الفتاح.. وقف أمام العندليب والزعيم والسندريلا وأحب زبيدة ثروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى، الفنان قيس عبد الفتاح إلى الواجهة مرة أخرى بعد غياب سنوات، وذلك بتكريمه في حفل توزيع جوائز الدورة الأولى يوم 21 من شهر سبتمبر الجارى، والذى أقيم في مركز المنارة للمؤتمرات بحضور ضخم من نجوم الفن.

قيس عبد الفتاح اشتهر في نهاية الخمسينبات وفترة الستينبات والسبعينبات بوقوفه أمام كبار النجوم والنجمات، حيث شارك في فيلم "لن أبكى أبداً" أمام النجمة فاتن حمامة، و"الحلوة عزيزة" أمام هند رستم، "أبى فوق الشجرة" مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وأيضاً "خلى بالك من زوزو" مع السندريلا سعاد حسنى.



قيس عبد الفتاح وسعاد حسنى

فيس عبد الفتاح شارك أيضاً في فيلم "على باب الوزير" مع الزعيم عادل امام، و"الرجل الذى عطس" مع الفنان سمير غانم، وكذلك عمله في مسلسل "الأيام" مع الفنان أحمد زكى، هذا بالإضافة إلى مشاركته في العديد من المسلسلات الدينية منها "الازهر الشريف منارة الإسلام"، "محمد رسول الله ج 5"، "رسول الإنسانية"، "لا اله الا الله ج 2"، "القضاء في الإسلام" باجزائه الثمانية.

قيس عبد الفتاح اشتهر بقصص الحب التي عاشها مع أكثر من نجمة خلال مشواره ولعل أبرزها قصته مع الفنانة زبيدة ثروت والتي تحدث عنها في إحدى البرامج وقال:"أنا وزبيدة ثروت كنا بنحب بعض جدا وكانت هتجيبلي المأذون الساعة 3 الفجر، ولكن زبيدة كانت غيورة جدا، هذه الغيرة كانت سبب في فشل العلاقة وخوفه من الارتباط بها".

قيس عبد الفتاح أضاف:"هربت من الزواج بها وهي حاولت الاتصال بي أكثرة من مرة، ولكن تجاهلت اتصالاتها، فزبيدة كانت فنانة كبيرة وهذا يتضح في كثير من الأدوار التي قدمتها، إضافة إلى أنها إنسانة مثقفة جدا ومن عائلة كبيرة، وأنا حبيتها جدا، ونزلت معها القبر لما توفيت، فهي ست لا تعوض".