فاز بجائزة جرامي.. وفاة مغني الراب كوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا مساء أمس الأربعاء مغني الراب الأمريكي العالمي كوليو، عن عمر يناهز 59 عاما.

وبحسب تصريح جاريز بوسي مدير أعمال كوليو لجريدة "فرانس برس" فإن مغني الراب الشهير توفي أمس في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بعدما وجده داخل حمام أحد الأصدقاء فاقدا الوعي.

ولد آرتيس ليون آيفي جونيور – الاسم الحقيقي لـ كوليو- عام 1963، وبدأ مسيرته الفنية في أواخر الثمانينات، إلا أنه حاز على شهرته الواسعة بأغنية "برادايس" والتي حصل بفضلها على جائزة جرامي العالمية عام 1996، كما حصل على الشهادة البلاتينية 222 مرة.