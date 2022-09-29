بمناسبة اليوم العالمي للقلب| مي عز الدين تعلن مسابقة للفتيات.. ما علاقة فستان فيلم "عمر وسلمى"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت الفنانة مي عز الدين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، عن مسابقة للفتيات بمناسبة "اليوم العالمي للقلب".

ونشرت "مي" صورة لها بفستان الزفاف الشهير التي ارتدته ضمن أحداث الجزء الأول من فيلم "عمر وسلمى".

وعلقت مي على الصورة قائلة: "مسابقة للبنات من النهاردة لمدة ٣ أيام، أي بنت هتبعت رسالة لرقم ٩٦٩٨ (مؤسسة مجدي يعقوب للقلب) وتاخد سكرين شوت تعملي بيها تاج إنها بعتت الرسالة واستلمت رسالة رد من المؤسسة هتبقى دخلت في سحب عشوائي على الفستان ده من فيلم عمر وسلمى".

وتابعت: "تالت يوم أنا هختار عشوائيا واحدة من البنات اللي عملت كده وعملتلي تاج، الفائزة هقابلها وأديلها الفستان أكيد مش علشان يستعمل ولكن مجرد ذكرى مني ونبقي اتقابلنا ونتصور مع بعض بإذن الله".

فيلم "عمر وسلمى" بطولة: تامر حسني، مي عز الدين، مروة عبدالمنعم، عزت أبو عوف، هبة عبدالحكيم، ميس حمدان، رامي وحيد.