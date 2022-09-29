اللجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تجتمع لمناقشة تفاصيل الدورة السابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

اجتمعت اللجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي بعد عدة اجتماعات سابقة بشكل منفصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخلال اللقاء الأخير تم بحث كافة التفاصيل المتعلقة بالدورة المقبلة التي ستقام خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 30 لعام 2022 بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

واستمر الاجتماع لمدة ثلاث ساعات وخلاله اعتمد أعضاء اللجنة العليا قائمة أسماء المكرمين ولجان التحكيم في المسابقات المختلفة والورش المتعددة التي ستقام خلال الدورة، وتم الاتفاق على كل ملفات الدورة السابعة، بالإضافة لوضع استراتيجية مستقبلية للدورات الثلاث القادمة بهدف تطويره باستمرار وصولا للدورة العاشرة التي ستقام عام 2025، وناقش الحضور خلال الاجتماع مشاريع جديدة للمهرجان بهدف تطوير الثقافة والمسرح في إقليم جنوب وشمال سيناء، وسيتم عرضها على وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ومحافظ جنوب سيناء اللواء أركان حرب خالد فودة.

حضر الاجتماع الفنانة القديرة سميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان، والمخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان، والدكتورة إنجي البستاوي، المدير العام للمهرجان وعضوية كل من: الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، المخرج الدكتور عادل عبده رئيس قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية، الكاتب المسرحي الكبير الدكتور سامح مهران، رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، الدكتور دينا أمين رئيس قسم المسرح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والفنان والنجم طارق صبري الرئيس التنفيذي لمسرح الزمالك

الدورة السابعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر إقامتها في الفترة من 25- 30 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء