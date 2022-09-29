"دماغكم تعبانة".. أرملة سعيد صالح تتعرض للهجوم بسبب بلاغها ضد فكري صادق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حرصت شيماء فرغلي، أرملة الفنان سعيد صالح، على الرد على الإنتقادات التي وجهت لها، بعد إصرارها على اتخاذ إجراء قانوني ضد الفنان فكري صادق، بسبب التصريحات التي أدلى بها وحملت إساءة للفنان الراحل سعيد صالح.

أرملة الفنان الراحل سعيد صالح، نشرت عبر حسابها في موقع فيسبوك، مقطع فيديو للرد، وقالت فيه: "إيه كمية الجرم والسلبية اللي حصلت لمجرد نزول تصريح بإسمي أني هاخد إجراء قانوني، البعض يقول لي أنت عايزة تستفيدي من التعويض حتى بعد مماته، وأقول لهؤلاء هو إنتوا دماغكوا تعبانة؟، وتكذبوا الكذبة وتصدقونها؟، هل لو كان الغلط في حق واحد من أهلكم، هل يهمكم التعويض فقط؟، هل تعرفون أصل الحكاية قبل التعليق"

وتابعت في غضب قائلة: "ناس أخرى تقول هو فقط قال رأي، وأرد عليهم بالسؤال هل إهانة بني أدم، وهو حاليا في دار الحق.. تعتبر بالنسبة لكم رأيا؟، هل العادي بالنسبة لكم أن يقول عن الراحل، أنه كان مثال سيئا للشباب، رأي إيه؟، وهو أصلا غلط في حق نجم كبير؟".

شيماء فرغلي، أضافت: "حتى لو كان إنسان عادي، حقي كزوجته إني أسعى للحصول على حقه بعد الهجوم عليه، هل عادي بالنسبة لكم أن يقال عن زوجي أنه أحب الكوكايين أكثر من ابنته؟، وزعلانين إني عايزة آخد إجراء قانوني أجيب حق زوجي، وانتوا من زمان أصلا بتقطعوا في لحمي وأخلاقي، وتقولون إني أخدته مصلحة، وإنتوا أصلا معندكوش ضمير وقلب ومشاعر، حسبي الله ونعم الوكيل".

شيماء فرغلي "أرملة الفنان الراحل سعيد صالح"، أعلنت عن تقديمها بلاغا رسميا للنائب العام ضد الفنان فكري صادق، ردا على الإساءة التي وجهها إلى الفنان الراحل سعيد صالح، خلال ظهوره في برنامج "كلمة أخيرة"، والمكالمة الصوتية المنسوبة له ، خلال حواره مع إحدى المنصات.

وبدأت الأزمة، عقب ظهور الفنان فكري صادق، مع الإعلامية لميس الحديدي، بمناسبة تكريمه في المهرجان، إذ تحدث عن فيلم "سلام يا صاحبي" الذي قدم منذ 35 عاما، قائلا ،:" فيلم سلام ياصاحبي كان بالنسبة لي عادل إمام، لكن سعيد صالح ممثل عادي وفيه كتير زيه”.

نقابة المهن التمثيلية ، من جانبها أعلنت عن إحالة الفنان فكري صادق إلى التحقيق، عقب نشر تصريحات مسجلة له، عبر إحدى المنصات ، قال فيها "سعيد صالح، كان قدوة سيئة للممثل ، لانه دخل السجن، وكان يحب المخدرات أكثر من إبنته، و لا يملك من الإنسانية أي قدر ضئيل، وهو لا يملك من الذكاء، مرمط الفن، عمل أعمال سيئة ، هي أفلام المقاولات، أي حد كان يديه 2000 جنيه، الصبح كان يقوم يصور، ويروح يشتري بهم الكوكايين".

الفنان فكرى صادق، حرص من جانبه على نشر مقطع فيديو عبر صفحة نجله"مراد"، وقدم اعتذاره إلى هند سعيد صالح، وقال :" لم أقصد إطلاقا الإساءة إلى والدك الفنان سعيد صالح، وانت عارفة إننا كنا أصدقاء، حقك عليا يا هند".