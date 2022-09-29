إياد نصار وهند صبري وهدى المفتي يشاركون في تريند "انتش واجري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة هند صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو تظهر فيه بصحبة الفنان إياد نصار والفنانة هدى المفتي وهم يرقصون على تريند "إنتش وإجري".

وظهر الثلاثة في كواليس مسلسلهم الجديد "وش الريح" من إخراج أحمد خالد موسى، وهم يرقصون على التحدي الذي تصدر التريند خلال الأيام الماضية لشاب أطلق عليه اسم جاكسون المصري.

وعلقت هند صبري على الفيديو قائلة: "انتش واجري، مجانين في التصوير".

وتفاعل عدد من نجوم الفن والجمهور مع الفيديو، أبرزهم: ماجد المصري، سمر يسري، نهى عابدين، يارا نعوم.

من ناحية أخرى يشارك في بطولة مسلسل "وش الريح" كل من إياد نصار، هند صبري، جومانا مراد، هدى المفتي، علي الطيب، محمد يوسف، بتول حداد.