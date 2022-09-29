نبيلة عبيد تنعى والدة علاء الخواجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، والدة رجل الأعمال علاء الخواجة التي رحلت عن عالمنا أول أمس.

وكتبت: "أتقدم من رجل الأعمال الصديق علاء الخواجة وحرمه الفنانة القديرة إسعاد يونس، بأحر التعازي في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته الكريمة، جعلها الله آخر الأحزان وإنا لله وإنا اليه راجعون".

وفي منشور آخر كتبت نبيلة عبيد: "بخالص الحزن والأسى أتقدم من النجمة الكبيرة شريهان في وفاة المغفور لها بإذن الله حماتها والدة زوجها رجل الأعمال علاء الخواجة، جعلها الله آخر الأحزان وإنا لله وإنا إليه راجعون"

وكانت الفنانة إسعاد يونس قد أعلنت عبر حسابها بموقع فيسبوك، وفاة والدة زوجها رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة.

وعبر حسابها بموقع تويتر نعت الفنانة شريهان وفاة والدة زوجها قائلة: "اللهم ارحم من عجزت قلوبنا عن استيعاب فراقهم واجعل قبورهم ضياء ونور إلى يوم القيامة".