مدير أعمال "كوليو": توفى فى حمام منزل أحد أصدقائه متأثرًا بنوبة قلبية

القاهرة - سامية سيد - أعلن موقع eonline عن سبب وفاة مغنى الراب كوليو، حيث كشف أنه وجد في أرضية حمام، أكد مدير شركة كوليو، جاريز بوسي، وصرح قائلاً: "كل ما كنت أعرفه هو أنه كان في منزل أحد الأصدقاء وكان في الحمام، وأعتقد أنه توفي متأثرا بنوبة قلبية، لكن لم يتم تأكيد سبب رسمي للوفاة"، وأكد مدير مغني الراب، جاريز، لـ عدة مواقع عالمية، أن كوليو توفي في لوس أنجلوس ليلة الأربعاء 28 سبتمبر الجارى.

ووفقا لـ موقع TMZ ، عندما لم يستجب كوليو لنداء اسمه، ذهب صديقه إلى الحمام ووجده غير مستجيب على الأرض، وورد أن الصديق اتصل بالمسعفين، وصرح أحد رجال قسم شرطة لوس أنجلوس لـ موقع " eonline"، أنهم تلقوا مكالمة حوالي الساعة 4 مساءً، لرجل يبلغ من العمر حوالي 60 عامًا، لكنه لم يؤكد هويته.

وأكد الشرطى أن كوليو كان غير مستجيب عندما وصلوا وتوفي في غضون ساعة، على الرغم من جهود الإنعاش، وأكد شرطي قسم شرطة لوس أنجلوس إن التحقيق في الوفاة يبدو أنه كان لسبب طبيعي مع عدم وجود دليل واضح على وجود تلاعب في الوقت الحالي.

وذلك بعد أن توفى منذ ساعات مغنى الراب الأمريكي كوليو، الذى اشتهر بأغنية "Gangsta’s Paradise" التي طرحت عام 1995، وتوفي عن عمر يناهز 59 عامًا.

ولد كوليو باسم آرتيس ليون آيفي جونيور في عام 1963، وطرح أول أغنية له تحت اسم "Whatcha Gonna Do" في خلال عام 1987، وأصدر الألبوم الأول، "It Takes A Thief" ، في عام 1994، وذلك بعد نجاح أغنيته Fantastic Voyage، التي بلغت المرتبة الثالثة في Billboard Hot 100، كما حصلت أغنية It Takes A Thief في الحصول على الشهادة البلاتينية من جمعية صناعة التسجيلات الأمريكية (RIAA).

في العام التالي، حقق كوليو أكبر نجاح في حياته المهنية مع "Gangsta’s Paradise"، والذي كانت بمثابة الأغنية الرئيسية لألبومه الثاني، وظهرت الأغنية في الموسيقى التصويرية لفيلم Dangerous Minds، عند إصدارها في أغسطس 1995، حققت الأغنية نجاحًا تجاريًا عالميًا، حيث تصدرت الرسوم البيانية في 14 دولة بما في ذلك أستراليا، حيث بقيت في المرتبة الأولى لمدة 14 أسبوعًا، وبقى هذا الرقم القياسي لمدة 22 عامًا، إلى أن تحطم بواسطة أغنية المغنى إيد شيران "Shape Of You".

وعلى الصعيد العالمي، حصل كوليو على الشهادة البلاتينية 222 مرة، كما شهد فوز كوليو بجائزة جرامي الوحيدة لأفضل أداء راب منفرد في عام 1996.