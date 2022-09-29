شكرا لقرائتكم خبر عن سارة محمد متولى ترد على فكرى صادق: والدي لا يقبل دور رشح له زميل آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت سارة ابنة الفنان الراحل محمد متولي على الجدل الأخير الذي أثير خلال الأيام الماضية حول إساءة الفنان فكري صادق للفنان الراحل سعيد صالح، وقيامه بتبرير ذلك أنه كان المرشح الأول لدور "خوليو" في فيلم "سلام يا صاحبي" قبل محمد متولي وأن سعيد صالح الذي منع ذلك، من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث قالت سارة محمد متولي: "خوليو ️محمد متولي، مع كامل احترامي للأستاذ فكري صادق بس للأسف معنديش أي إثبات على كلامه بالنفي أو التصديق لان والدي الله يرحمه في ذمه الله مش هعرف اساله بس كام دور لو جينا نشوف في حياه كل فنان جاله ومحصلش نصيب فيه".



متولي

كما أشارت أن والدها لا يقبل أي دور كان مرشح له زميل آخر حتى يتواصل معه ويتأكد منه عن اعتذاره عن الدور، موضحة: "بس اللي عايزه أوضحه بابي الله يرحمه كان انسان مخلص جدا يعني عمره لو كان عرف ان في دور جاله كان مرشح ليه زميل اخر كان هيقبل قبل ما يكلم الزميل الاخر يتاكد من اعتذاره للدور".

وتابعت سارة متولي: "مثلا الصول شرابي في المال والبنون كان في الجزء الاول الفنان القدير حسن حسني الله يرحمه والدي كلمه مخصوص في الجزء التاني لما جاله الدور عشان يتاكد انه علي علم بالتغيرات اللي حصلت وهو اكد له انه وقتها مشغول بتصوير اعمال تانيه وانه راضي تماما".

واستطردت: "مع العلم انه بابي كان في زملاء اخرين كانوا بيبقوا عرفين انه هو في دور معين في عمل ما وبالنص يتقال للمنتج هو بياخد كام انا هاخد اقل منه واديني الدور، وكان بيكون عارف مين وبالاسم وعمره ما بيعاتبه خلاص مش نصيبه، ف بتاكيد والدي لو كان علي علم ب دور خوليو انه كان لحد تاني كان هيكلمه بردو وهيقوله، علي سبيل الامانه "

واختتمت كلامها قائلة: "بابي موهبته هي اللي كانت بترشحه وقتها في بدايته بقوه هو مكنش من شله حد معين عشان يجيبه بالاسم، وان خوليو من اعز الادوار لقلبه كان كل ما بيجي الفيلم يقولي ليه الناس هتفضل تحب سلام يا صاحبي طول العمر ومتزهقش منه عشان الفيلم ده الناس محتاجه تشوف الصاحب الجدع الوفي اللي مبيسبش صحبه وفي ظهره مهما حصل خوليو كان حاله مش بس شخصيه تجسد خوليو هو محمد متولي نفسه بطيبته وجدعنته وشهامته، الله يرحمك يا حبيبي ويرحم الفنان القدير سعيد صالح".