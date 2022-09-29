شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مغنى الراب كوليو عن عمر يناهز الـ 59 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى منذ ساعات مغنى الراب الأمريكي كوليو، الذى اشتهر بأغنية "Gangsta’s Paradise" التي طرحت عام 1995، وتوفي عن عمر يناهز 59 عامًا، وعلى الرغم من عدم الكشف عن سبب الوفاة رسميًا، أكد مدير مغني الراب، جاريز، لـ عدة مواقع عالمية، أن كوليو توفي في لوس أنجلوس ليلة الأربعاء 28 سبتمبر الجارى.



كوليو

ولد كوليو باسم آرتيس ليون آيفي جونيور في عام 1963، وطرح أول أغنية له تحت اسم "Whatcha Gonna Do" في خلال عام 1987، وأصدر الألبوم الأول، "It Takes A Thief" ، في عام 1994، وذلك بعد نجاح أغنيته Fantastic Voyage، التي بلغت المرتبة الثالثة في Billboard Hot 100، كما حصلت أغنية It Takes A Thief في الحصول على الشهادة البلاتينية من جمعية صناعة التسجيلات الأمريكية (RIAA).



كوليو

في العام التالي، حقق كوليو أكبر نجاح في حياته المهنية مع "Gangsta’s Paradise"، والذي كانت بمثابة الأغنية الرئيسية لألبومه الثاني، وظهرت الأغنية في الموسيقى التصويرية لفيلم Dangerous Minds، عند إصدارها في أغسطس 1995، حققت الأغنية نجاحًا تجاريًا عالميًا، حيث تصدرت الرسوم البيانية في 14 دولة بما في ذلك أستراليا، حيث بقيت في المرتبة الأولى لمدة 14 أسبوعًا، وبقى هذا الرقم القياسي لمدة 22 عامًا، إلى أن تحطم بواسطة أغنية المغنى إيد شيران "Shape Of You".

وعلى الصعيد العالمي، حصل كوليو على الشهادة البلاتينية 222 مرة، كما شهد فوز كوليو بجائزة جرامي الوحيدة لأفضل أداء راب منفرد في عام 1996.