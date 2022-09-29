شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى ميلاد محسنة توفيق.. تألقت بشخصية أنيسة البدرى ومع يوسف شاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الخميس، ذكرى ميلاد الفنانة محسنة توفيق التى ولدت فى مثل هذا اليوم الموافق 29 ديسمبر عام 1939، وبدأت نشاطها الفنى عام 1962 خلال دراستها بكلية الزراعة، إذ قامت ببطولة مسرحية "مأساة جميلة"، ثم توالى تألقها فى العديد من الأعمال المسرحية، ومنها: "منين أجيب ناس" و"حاملات القرابين" و"الدخان" و"عفاريت مصر الجديدة".

كما بدأت محسنة توفيق مسيرتها السينمائية عام 1971 بفيلم "حادثة شرف" بدور "مسعدة" زوجة فرج الذى قام بدور الفنان شكرى سرحان، وشاركت محسنة توفيق المخرج الراحل يوسف شاهين عددا من أهم أفلامه: "إسكندرية ليه، العصفور، الوداع يا بونابرت، العصفور".

وخلال مشوارها الفنى شاركت فى عدد من أهم مسلسلات الدراما التليفزيونية، ومنها: "ليالى الحلمية، الشوارع الخلفية، الوسيه، أم كلثوم، المرسى والبحار، ورحلت محسنة توفيق فى 6 مايو عام 2019.

الفنانة القديرة قدمت ما يقرب من 80 عملا فنيا متنوعا سواء فى التليفزيون أو السينما أو الإذاعة، لكن تألقت فى 5 مسلسلات لعل أبرزها شخصية أنيسة البدرى فى مسلسل ليالى الحلمية التى شاركت فى 4 أجزاء منه.

أنيسة البدرى فى ليالى الحلمية

أدت محسنة دور "أنيسة البدرى" دور خالة على البدرى "ممدوح عبد العليم" ومربيته، الذى كان يلجأ إليها كثيراً بعد أن كبر لأنها أصبحت أكثر من أمه بعد وفاة الأم الحقيقية، وعاشت فى صراعات مع زوجها توفيق البدرى "حسن يوسف" الذى اضطر للزواج عليها بعد يأسه من قدرتها على الإنجاب، وقدمت الشخصية فى 4 أجزاء من أصل 6 وتحديدا من الجزء الثانى وحتى الخامس، وأبدعت فيها بشكل نال استحسان وإعجاب المشاهدين مع المخرج إسماعيل عبد الحافظ.

"عائشة" فى مسلسل الوسية

مسلسل الوسية الذى عرض عام 1990 كان التعاون الثانى للفنانة محسنة توفيق مع المخرج إسماعيل عبد الحافظ، بعد ليالى الحلمية، وقدمت شخصية "عائشة" فى المسلسل الذى يعد واحد من أبرز الأعمال الدرامية خلال الـ30 عامًا الماضية، وأصبح أيقونة للأعمال الدرامية، وقصة المسلسل قصة حقيقية وواقعية لفلاح مصرى عانى من الظلم والقهر والفقر من الاحتلال الإنجليزى، استطاع إثبات ذاته حتى أصبح أستاذًا فى إحدى جامعات ألمانيا.

أم السعد فى المرسى والبحار

محسنة توفيق فى دور "أم السعد" زوجة الفنان القدير يحيى الفخرانى، ويروى المسلسل الشكل التاريخى للصراع الكبير بين الحضارتين الغربية والعربية، ويستعرض المسلسل الذى عرض عام 2005 قصة كفاح البطل العربى، الذى يمتلك أسطولا من مراكب الصيد فى الإسكندرية، لكنه يتعرض لأزمات مالية متكررة بسبب فشله فى تزويد المركب بالتكنولوجيا الحديثة التى أصبحت من ضروريات الصيد.

"صفية زغلول" فى مسلسل أم كلثوم

جسدت الفنانة القديرة محسنة توفيق شخصية "صفية زغلول - أم المصريين" وزوجة الزعيم الراحل سعد زغلول، فى مسلسل أم كلثوم الذى كان يسرد السيرة الذاتية والمشوار الفنى الناجح لكوكب الشرق أم كلثوم.

زينب فى مسلسل حبنا الكبير

أدت الفنانة محسنة توفيق دور "زينب" فى مسلسل حبنا الكبير أمام النجم القدير عمر الحريرى، نوال أبو الفتوح، طارق الدسوقى وغيرهم من الممثلين الشباب، من تأليف فتحية العسال وإخراج محسن فكرى.