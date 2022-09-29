شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان حماة إسعاد يونس وشريهان فى الأردن اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تؤدى أسرة السيدة إكرام إبراهيم المانى والدة علاء الخواجة وحماة إسعاد يونس وشريهان صلاة الجنازة على جثمانها، اليوم الخميسن بعد صلاة الظهر فى مسجد مقبرة سحاب بالأردن.

ومن المقرر أن تتلقى أسرة حماة إسعاد يونس وشريهان العزاء اليوم الخميس وغدا الجمعة بأحد الفنادق فى الأردن.

وكانت إسعاد يونس كتبت ناعية حماتها السيدة إكرام المانى عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعى: توفيت إلى رحمة الله حماتى الغالية السيدة إكرام المانى حرم المغفور له السيد محمود الخواجة، ووالدة المغفور له عبد الرحيم الخواجة، وعقيل الخواجة وعصام الخواجة وعبلة الخواجة، ووالدة زوجى الحبيب علاء الخواجة، اللهم تغمدها بواسع رحمتك واجمعها بالصديقين والشهداء وأحبابها ممن سبقوها.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

فيما غردت النجمة شريهان عبر حسابها بموقع تويتر: اللهم ارحم من عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم واجعل قبورهم نور وضياء إلى يوم يبعثون.

وعادت شريهان لتكتب: اللهمَّ اجعلْ فى قلبها نورًا، وفى لسانها نورًا، وفى بصرها نورًا، وفى سمعها نورًا، وعنْ يمينها نورًا، وعنْ يسارها نورًا، ومنْ فوقها نورًا، ومنْ تحتها نورًا، ومنْ أمامها نورًا، ومنْ خلفها نورًا، واجعلْ لها فى قبرها نورًا، وأَعْظِمْ لها نورًا.