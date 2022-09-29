شكرا لقرائتكم خبر عن نهى صالح: دورى فى "رمضان كريم 2" سيشهد مواقف كوميدية أكثر مع كريم عفيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة نهى صالح لبدء تصوير مشاهدها في الجزء الثانى من مسلسل "رمضان كريم" خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرة لـ"الخليج 365" إلى أن شخصية "سامية" التي قدمتها في الحزء الأول ستشهد العديد من التطورات في أحداث الجزء الثانى وخاصة في علاقتها مع زوجها "جمال" الذى يجسد دوره الفنان كريم عفيقى وسيكون العلاقة بها مواقف كوميدية أكثر.



نهى صالح تتعاقد على رمضان كريم 2

وحدد القائمون على مسلسل "رمضان كريم 2" الأسبوع الأول من شهر أكتوبر موعداً لبدء تصوير العمل، بعد الانتهاء من التعاقد مع معظم الفنانين الذين شاركوا في الجزء الأول وأبرزهم سيد رجب، صبرى فواز، نجلاء بدر، كريم عفيفى، سلوى عثمان، محمد لطفى، إضافة إلى الفنانين الجدد على الأحداث وأبرزهم بيومى فؤاد والعمل تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

وشاركت نهى صالح مؤخراً في فيلم "200 جنيه" الذى عرض نهاية العام الماضى، وهو تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين ويعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم إسعاد يونس، هانى رمزى، ليلى علوى، غادة عادل، خالد الصاوى، أحمد رزق، أحمد آدم، أحمد السعدنى، مى سليم، ملك قورة، أحمد السعدنى، دينا فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد السقا.

كما تنتظر صالح طرح فيلم "ليلة العيد" والذى تشارك في بطولته إلى جانب يسرا، سميحة أيوب، ريهام عبد العفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، عبير صبرى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، وتجسد فيه شخصية سيدة فقيرة تحت خط الفقر وتعيش في الحارة وتعانى من قهر زوجها.