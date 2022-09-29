زينة ضيفة "أسرار النجوم" على "نجوم إف.إم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تحل الفنانة زينة، مساء اليوم الخميس، ضيفة على برنامج "أسرار النجوم"، مع المذيعة إنجي علي، عبر إذاعة "نجوم إف إم"، وقناة "نجوم Tv"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء ولمدة ساعتين على الهواء مباشرة.

وتتحدث زينة عن النجاح الكبير لمسلسلها "الليلة واللي فيها" والذي تم عرضه مذ أيام عبر منصة شاهد، ولاقى ردود أفعال كبيرة سواء من الجمهور أو النقاد، وتكشف لأول مرة تفاصيل الشخصية وتحضيراتها للعمل، وهل سيكون له جزء ثان أم لا.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة زينة، مسلسل "الليلة واللي فيها" وشارك في بطولته محمد شاهين، مطرب الراب أبيوسف، سماح أنور، علاء مرسي، آلاء سنان، بكري خالد، وليد حامد، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.