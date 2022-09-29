شكرا لقرائتكم خبر عن الأخوة أبو شعر فى ساقية الصاوى احتفالاً بالمولد النبوى الشريف اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل ساقية عبد المنعم الصاوى، بالمولد النبوى الشريف اليوم الخميس بقاعة الحكمة، خلال حفل إنشاد دينى يحييه الفريق السورى الأخوة أبو شعر، يبدأ الحفل فى الثامنة مساء ويقدم الفريق باقة من الأناشيد الدينة والأدعية الشهرية مثل مولاى ولجل النبى.

وقال عبد الرحمن أبو شعر مدير فرقة الأخوة أبو شعر للإنشاد الديني، إن الفرقة كلها أشقاء ومؤسسها والده موفق أحمد أبو شعر، مضيفا خلال لقاء في برنامج الحياه اليوم المذاع على قناة الحياة: "مصر علمت الدنيا محبة النبي وأهل بيته مع الاعتدال ومنها خرج الإنشاد الديني والمبتهلين، ومصر علمت العالم الإنشاد".



فريق ابو شعر السورى

وتابع أبو شعر: "تربينا بأن مصر وسوريا توأم ويأتى إلينا المنشدون الكبار فى مصر، والذين أثروا وتأثروا بـ سوريا، والعكس صحيح".

وأكمل أبو شعر: "مصر المناخ المناسب للإنشاد الدينى ومصر تعتبر هوليوود الشرق"، مضيفا: "الفرقة حضرت مصر فى عام 2007 واستقرينا فى مصر منذ عام 2012 مع بداية الأزمة السورية