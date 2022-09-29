السبت.. نادي السينما الأفريقية يعرض فيلم "تمساح النيل" بسينما الهناجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يعرض نادي السينما الأفريقية والذي يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الافريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب فيلم "تمساح النيل" إخراج نبيل الشاذلي، ويتناول الفيلم رحلة أهم سباح في تاريخ مصر عبد اللطيف أبو هيف وحياته وبطولاته.

الفيلم سيعرض يوم السبت 1 أكتوبر 2022 بسينما الهناجر في تمام الساعة السابعة ويعقب عرض الفيلم ندوة بحضور مخرج الفيلم نبيل الشاذلي.

وكان قد عرض الفيلم في الدورة الـ 11 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والذي تنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة والسياحة والخارجية والشباب والرياضة ونقابة المهن السينمائية ومحافظة الأقصر