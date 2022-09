شكرا لقرائتكم خبر عن آلان ريكمان يكشف لماذا استمر فى هاري بوتر رغم رغبته فى تركه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صحيفة The Guardian بعض المقتطفات من يوميات الممثل الراحل آلان ريكمان والذي اشتهر بدور سيفروس سناب في سلسلة أفلام هاري بوتر ولماذا قرر الاستمرار في لعب الشخصية وسط الأوقات الصعبة ورغبته في الاعتزال من العمل، وأوضح ريكمان في يومياته أنه اراد ترك العمل عام 2002 بعد شهر واحد من الافراج عن الجزء الثاني من الفيلم Harry Potter and the Chamber of Secrets.

وكتب الممثل الراحل أنه رغم رغبته في ترك العمل إلا أنه بسبب ضيق الوقت لإيجاد شخصية مثله لهذا الدور كان عليه أن يكمله، ووصل لتصوير الجزء الخامس من الفيلم والذي اكتشف قبل تصويره أنه يعاني من سرطان البروستاتا عام 2005 ، و قرر الأطباء الخاصين به اخضاعة لعملية جراحية لإزالة البروستاتا وبعد انتهاء العملية وتخطيه مرحلة الشفاء قرر أنه سيظل يعمل في سلسلة هاري بوتر والذي شبهها بالملحمة المحبوبة من قبل الجماهير.

ولد ريكمان في 21 من فبراير عام 1946 و توفي في يناير 2016 بسرطان البنكرياس عن عمر يناهز 69 عامًا، واكدت The Guardian عن موعد نشر كتاب يومياته والتي يضم أخر 25 عاما في حياته و يحمل عنوان Madly Deeply: The Diaries of Alan Rickman و سيطرح خلال الشهر المقبل.