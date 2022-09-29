سوسن بدر تشارك في تريند رقصة "انتش وأجري" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

ظهرت الفنانة سوسن بدر في مقطع فيديو أثناء مشاركتها في تريند رقصة "انتش واجري" الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة.

وشارك شكري حكيم، مساعد مخرج مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه الفنانة سوسن بدر مرتدية ملابس سوداء، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة سوسن بدر مسلسل "أبو العروسة 3"، يكتبه ويخرجه هاني كمال، وشارك في بطولة الجزأين الأول والثاني كل من سيد رجب، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقي، خالد كمال، ميدو عادل، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، كوكي مجدي، نانسي صلاح.