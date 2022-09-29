دينا بصحبة سمية الخشاب ودانييلا رحمة بإطلالة جريئة..10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- الخليج 365:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

دينا

نشرت الفنانة دينا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها تجمعها بالفنانة سمية الخشاب.

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها على شاطئ البحر.

إيمي سالم

نشرت الفنانة إيمي سالم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

مي الغيطي

نشرت الفنانة مي الغيطي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

نادية الجندي

نشرت الفنانة الكبيرة نادية الجندي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من كواليس حلقتها ببرنامج "حبر سري"

عمرو سلامة

نشر المخرج عمرو سلامة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له من كواليس احد أعماله.

دانييلا رحمة

نشرت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة جريئة.

دينا محسن (ويزو)

نشرت الفنانة دينا محسن (ويزو)، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها علقت عليها قائلة: "مقدرش أبدأ يومي من غير الفلاتر والبواريك".

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

هنادي مهنا

نشرت الفنانة هنادي مهنا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها وهي تحمل "وردة".