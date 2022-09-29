"أنا في موقف محرج".. نجل فكري صادق يوجه رسالة جديدة لابنة سعيد صالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

وجه الفنان مراد فكري صادق اعتذارا جديدا لابنة الفنان سعيد صالح، معبرًا عن تقديره لقرار نقابة المهن التمثيلية بتحويل والده للتحقيق لتصريحاته التي انتقد فيها الفنان سعيد صالح في وسائل الإعلام.

وكتب: "مساء الخير عليكم ويا رب كلامي يوصل لكل الناس وربنا يعلم أن كل كلمة بصدق، ويقين من الله وحده الاعتذار من صغير أو كبير بعد ارتكاب خطأ مفاجئ شيء يوحي عن النية الصافية والتقدير للطرف الآخر وطيبة القلب، وأي إنسان مننا في ساعة غضب أو لظروف مرضية أو خاصة لا يعلمها الآخرين ممكن يغلط وفي وقت قصير جدًا يفهم غلطه ويعترف به".

وتابع:"يقوم بتصليحه بشرح الموقف أو الاعتذار بشكل راقي دي قمة الوعي والطيبة والتسامح اللي دين الإسلام وكل الأديان والكتب السماوية وسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام أوصى به، والله يا جماعة أنا في موقف محرج جدًا وربنا يعلم مدى الحزن اللي أنا فيه، والنفسية صفر من امبارح لأني بحب النجم سعيد صالح جدًا واشتغلت معاه وكنت مبسوط إني بمثل قدام نجم كبير وتاريخ كبير وبحب وبحترم أختي وزميلتي هند سعيد صالح، وبحب أبويا أكيد اللي جابني الدنيا ورباني".

وأضاف: "حتى لو هو غلطان فهو أبويا ولابد من احترامي له كل ثانية في حياتي فهو حافظ عليا عمري كله أنا وإخواتي، وناس كتير عارفين إننا متربيين وفي حالنا كلنا، ولكنه أخطأ بشكل عفوي دون قصد أقسم بالله وتفهم غلطه واعتذر صوت وصورة بشكل رسمى لمجرد إحساسه بالخطأ، وتم تبليغه بقرار التحقيق معه في النقابة مع دكتور أشرف زكي ومجلس النقابة، وده قرار صح واحنا موافقين عليه جدًا، لأن الأصول والحق مايزعلوش ولا يقللوا من شأن أي طرف من الطرفين العدل أساس الملك".

واختتم: "ونحن فنانين والفن مهنة نادرة، ولابد أن تحترم حتى لو المخطئ أبويا أو أي فنان آخر يومًا ما، وربنا يهدي النفوس ويصلح الحال، احنا برضو إخوات وعشرة عمر وزملاء، والله غفور رحيم وقدر الله وما شاء فعل".

يذكر أن نقابة المهن التمثيلية قررت تحويل الفنان فكري صادق للتحقيق العاجل بعد تصريحاته عن الفنان سعيد صالح التي أدلى بها أثناء استضافته في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "أون".

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية، بيانا صحفيا، جاء فيه: "قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي إحالة الفنان فكري صادق إلى جلسة تحقيق عاجلة للوقوف على حقيقة التصريحات الصحفية التي نسبت إليه وتنال من زملاء فنانين في ذمة الله".