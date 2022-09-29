شكرا لقرائتكم خبر عن منهم أصالة ووائل كافورى.. تعرف على نجوم حفلات شهر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد شهر أكتوبر المقبل عدد من الحفلات الغنائية لكبارالنجوم من مصروالوطن العربى لتكون مسك الختام لموسم 2022.. ويرصد " الخليج 365 " لك هذه الحفلات ،

النجمة السورية أصالة نصرى تحيى حفلاً غنائياً في مدينة نصر، يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر المقبل، وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها ويشارك في نفس الحفل يحيى النجم اللبناني وائل كفورى بعد غياب طويل عن المشاركة في الحفلات بمصر ويقدم كفورى بالحفل باقة من أغانية القديمة والجديدة منها "مين حبيبى أنا "قرب لى"، "يا ضلى يا روحى"، "يا هوا روح وقولوا".



أصالة نصرى أصالة نصرى



شيرين عبد الوهاب شيرين عبد الوهاب

أما الموسيقار عمر خيرت سيطل على جمهوره من خلال حفله الأول بأحد المنتجعات السياحية بالغردقة ثم يوم 1أكتوبر حفلين بدار الاوبرا المصرية على المسرح الكبير يومى 12 و13 أكتوبر المقبل ، ومن المقرر أن يقدم عمر خيرت خلال الحفل، باقة متنوعة من أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى العريق، التي أحبها جمهوره واعتاد علي سماعها ومنها، "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.

كما سيشارك المطرب حمزة نمرة في حفلات هذا الشهر حيث سيحى حفلا غنائيا يوم 27 أكتوبر بأحد القاعات الكبرى بمدينة نصر في ختام الجولة العالمية لألبومه "مولود سنة "80 سنة".

وكذلك تطل النجمة شيرين عبد الوهاب على جمهورها بمصر بعد فترة غياب عن الحفلات المصرية وذلك بحفل غنائى بأحد الجامعات الخاصة يوم 8 أكتوبر المقبل وتقدم في الحفل باقة مميزة من أغانيها مثل "آه ياليل" و"جرح تانى" و"نساى" و"على بالى"