شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى يخوض تجربة كوميديا الفارس بـ"رهبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور حاليا الفنان أحمد الفيشاوي فيلما سينمائيا جديد بعنوان "رهبة"، إذ قال المنتج أيمن يوسف إن العمل من نوعية كوميديا الفارس، وسيظهر الفيشاوي فيه بشكل جديد.

جاء ذلك خلال ندوة أقيمت عقب عرض فيلم "ريستا" في إطار فعاليات نادي السينما بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

جدير بالذكر أن الندوة حضرها الفنان أحمد الفيشاوي، والمؤلف معتز فتيحة، المخرج أحمد يسري، المنتج أيمن يوسف وابنه المنتج يوسف أيمن، وأقيمت في إطار انطلاق موسم جديد لنادي السينما السينمائي الجديد، والفيلم بطولة محمود حميدة وأحمد الفيشاوي وعائشة بن أحمد ومي الغيطي وأمير المصري.