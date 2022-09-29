شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السعدني: "عدم حضور تكريم والدي بسبب ظرف طارئ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد السعدني، تفاصيل المعلومات المتداولة حول تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا، موضحًا أنه تعرض لأزمة صحية لمدة أسبوعين.

وقال السعدني، خلال تصريحات تليفزيونية، عبر برنامج "مساء DMC"، "الحمد لله، بدأت في التعافي، نافيَا كافة الشائعات التي طالته على منصات التواصل الاجتماعي مثل زواجه أو التصوير بالخارج.

وأضاف، "السوشيال ميديا، أصبحت سيئة والشائعات تطول الجميع وكان أخرها ما يخص الفنان الراحل سعيد صالح".

وأعرب السعدني، عن أسفه بسبب تساؤل سبب عد حضور تكريم والده، معلقًا :"هل في حد هيحب والدي أكتر مني، أبويا أهم مني ومن شغلي، ولن أدافع، وعدم حضوري مؤكد بسبب ظرف طارئ".

ووجه الشكر لكل القائمين على مهرجان القاهرة للدراما عن تكريم والده رغم تأخره، مؤكدًا عدم نشره ذلك وأسباب عدم حضوره بسبب خبر وفاة الراحل هشام سليم.

وأكد، سعادة والده بالتكريم، مردفًا: "هو متابع لكل شيء وكل ردود الأفعال ولكنه فضل السلامة والهدوء وقرر منذ سنوات الابتعاد عن كل شيء والعيش في هدوء"، مطالبًا بالتروي قبل كتابة أي شيء أو صدور أي تصريح.