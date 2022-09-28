شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر ترقص على تريند "أنتش وأجرى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى فيديو طريف شاركه عدد كبير من نجوم الفن، ظهرت النجمة سوسن بدر وهى ترقص على تريند "أنتش وأجرى" لجاكسون المصرى الذى تصدر التريند خلال الأيام الماضية، وتفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاقى أداؤه تفاعلا واسعًا.

من ناحية أخرى، انضمت الفنانة سوسن بدر إلى قائمة أبطال مسلسل "بابا المجال" بطولة النجم مصطفى شعبان، المقرر المنافسة به فى السباق الرمضانى المقبل، وهو من إخراج أحمد خالد موسى.

تصدرت حلقة الفنانة سوسن بدر مع الإعلامى د. عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة قناة الحياة التريند رقم 1 على مستوى مصر بموقع التدوينات "تويتر" أثناء إذاعة الحلقة.

وحلت الفنانة الكبيرة سوسن بدر، ضيفة فى برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على قناة الحياة، وتحدثت سوسن بدر خلال الحلقة عن بدايتها قائلة: "بدأت حياتى مانيكان وقامت بتدريبى الفنانة الرائعة رجاء الجداوى وذهبت إلى المسابقة ومدام رجاء كانت فى لجنة التحكيم وكنت مبهورة بها وتعلمت كثيرا من رجاء الجداوى واستفدت من تلك التجربة واستمريت لعام ونصف تقريبا.

وأضافت سوسن بدر خلال الجزء الأول من لقاءها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، أنا دخلت كلية العلوم ووالدى كان يرفض دخولى مجال الفن والتحقت بمعهد التمثيل".

وتابعت: "دخلت كلية العلوم لمدة 48 ساعة ولم أكمل دراسة بها، والتحقت بمعهد التمثيل ونجحت وكانت لجنة مكونة من جلال الشرقاوى وسعد اردش وسناء شافع وغيرهم من القامات الفنية".

واستكملت سوسن بدر: "صوتى كان رفيع جدا اثناء المعهد، والتحقت بمعهد الكونسرفاتوار، ووالدى لم يكن يعلم ويعتقد انى فى كلية العلوم ولم يعرف الا عندما شاهدنى بمسلسل احلام الفتى الطائر مع النجم عادل امام.

وأشارت سوسن بدر إلى أن والدى خاصمنى عندما علم بإننى التحقت بالتمثيل وتركت كلية العلوم، وعلى الرغم أن امى ممثلة، وكنت احب والدى بشدة وتأثرت جدا بوالدى وتعلمت من والدتى المهنية فى العمل، وهى الفنانة امال سالم وكانت من اعمالها مسرحية ريا وسكينة، ومن بعد المسرحية اصيبت بالزهايمر.

يشار إلى أن آخر أعمال سوسن بدر مسلسل "أبو العروسة 3" والذى عرض الشهور الأخيرة، وشارك فى بطولة المسلسل كل من سيد رجب، مدحت صالح، خالد كمال، محمود حجازى، أميرة الشريف، وعدد كبير من الفنانين، إخراج هانى كمال.