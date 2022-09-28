شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى عن فيلم ريتسا: أحترم وجهة نظر المؤلف والمخرج ولا أتدخل فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازح أحمد الفيشاوي حضور عرض فيلمه "ريتسا" في نادي السينما قائلا: "إن منتج الفيلم هو من رشحه للعمل، فهو لا يخطو خطوة واحدة إلا مع المنتج".

وأضاف أحمد الفيشاوي في الندوة التي أقيمت عقب عرض الفيلم بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وأدارها الناقد أحمد سعد، إنه لم تكن لديه أي ملاحظات على سيناريو الفيلم، فهو يحترم وجهة نظر المخرج والمؤلف، وإذا لم يعجبه الفيلم يرفضه، مشيرا إلى أنه قد يضيف شيئا ما للعمل لكن لا يتدخل في وجهة النظر.

وقال المؤلف معتز فتيحة إن فكرة فيلم "ريتسا" جاءته من محاولة عرض فكرة الحب، وكيف يعيشه أبطاله سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل.

فيما قال المخرج أحمد يسري إنه طوال الوقت يحاول أن يبحث عن نص مختلف يعيش في السينما، فالأفلام تعيش أكتر من المسلسلات الدرامية.

أما المنتج أيمن يوسف فقد أشار إلى أن الفيلم كان به تحد إنتاجي لكن هناك تقدير أدبي يجب أن يضعه في الاعتبار، ويكفيه القبول والاحترام الذي وجده من جمهور العمل. وحول أولى خطواته في الإنتاج السينمائي قال المنتج يوسف أيمن أنه وضع نفسه مكان المشاهد الذي يتابع الفيلم.

جدير بالذكر أن الندوة حضرها الفنان أحمد الفيشاوي، والمؤلف معتز فتيحة، المخرج أحمد يسري، المنتج أيمن يوسف وابنه المنتج يوسف أيمن. وأقيمت في إطار انطلاق موسم جديد لنادي السينما السينمائي الجديد، والفيلم بطولة محمود حميدة وأحمد الفيشاوي وعائشة بن أحمد ومي الغيطي وأمير المصري.