شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال فيلم "2 للإيجار" يودعون التصوير فى مدينة الغردقة .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع أبطال فيلم "2 للايجار" بطولة بيومى فؤاد ومحمد ثروت وميرهان حسيين، تصوير مشاهدهم المختلفة في مدينة الغردقة، الأيام الماضية، حيث صوروا عدداً من المشاهد هناك، بالإضافة إلى أغنية جديدة، سيتم الإعلان عنها قريباً، والفيلم من إنتاج إسعاد يونس، وإخراج شادى على ، ومن المقرر أن تشارك النجمة والإعلامية القديرة "إسعاد يونس" في الفيلم كضيفة شرف ضمن أحداث الفيلم، الذى لم يتم تحديد موعد نهائى لعرضه.

قصة فيلم قصة "2 للإيجار" تعتمد على الإثارة والتشويق الكوميدى، بطولة بيومى فؤاد، ومحمد ثروت ومريهان حسين، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف محمد القواشتي وإخراج شادي على.

وكان قد قدم بيومي فؤاد مسلسل الاختيار 3، الذي قدم من خلاله شخصية سعد الكتاتني، ومسلسل المشوار الذي قام ببطولته محمد رمضان ودينا الشربيني، كما شارك في بطولة الجزء السادس من مسلسل الكبير بشخصية الدكتور ربيع.

كما قدم محمد ثروت شخصية المحامى الذى يساعد فاتن أمل حربى (نيللى كريم) في مسلسلها الذى عرض في رمضان الماضى، من إخراج ماندو العدل .