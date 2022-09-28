شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج مجدى أحمد على يسحب فيلمه "2 طلعت حرب" من التصويت بمسابقة الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المخرج مجدي أحمد علي سحب فيلمه "2 طلعت حرب" من التصويت ضمن القائمة القصيرة في مسابقة الأوسكار، حيث قال خلال منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "السيد نقيب المهن السينمائية المحترم تحية طيبة، أبلغني الأستاذ سيد باختيار فيلمي (2 طلعت حرب) ضمن القائمة القصيرة للاختيار من بينها فيلم يمثل مصر في مسابقة الأوسكار، بشرط أن يكون الفيلم الذي ترشحه اللجنة قد عرض جماهيريا وهو الشرط الذي وضعته لجنة الأوسكار التي تهتم أساسا بالعرض الجماهيري الحقيقي في دولة الإنتاج".

وتابع: "لما كنت أبديت اعتراضا سابقا على مبدأ التحايل على هذا الشرط وبالصدفة لصالح منح بعينه بإقرار تجاوز هذا الشرط إذا قدم المنتج خطابا يفيد أن فيلمه سوف يعرض قبل الموعد النهائي، وربما في دار سينما مهجورة بالإقاليم في تحايل فج على فكرة العرض الجماهيرى نفسها".

وأضاف: "ولما طالعت جريده (الأهرام) اليوم علمت أن فيلما خامسا أضيف إلى القائمة القصيرة مستخدما ذات التحايل وبالصدفة لذات المنتج فقد قررت سحب فيلمي من التصويت من قبل اللجنة الموقرة، ومخاطبة لجنة الأوسكار لإحاطتها بهذه التجاوزات، مع كل التمنيات الطيبة لصناع أي فيلم تختاره اللجنة الموقرة لتمثيل مصر في مسابقة الأوسكار الأمريكية".