مجدي أحمد علي يقرر سحب فيلم "2 طلعت حرب" من الترشح للأوسكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أعلن المخرج مجدي أحمد علي سحب فيلمه "2 طلعت حرب" من قائمة الأفلام القصيرة التي سيتم اختيار منها ما يمثل مصر في مسابقة الأوسكار، وذلك اعتراضا على ما وصفه بـ "التحايل" على شرط العرض الجماهيري، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب: "السيد نقيب المهن السينمائية المحترم تحيه طيبة، أبلغني الأستاذ سيد باختيار فيلمي (٢ طلعت حرب) ضمن القائمة القصيرة للاختيار من بينها فيلما يمثل مصر في مسابقة الأوسكار بشرط أن يكون الفيلم الذي ترشحه اللجنة قد عرض جماهيريا وهو الشرط الذي وضعته لجنة الأوسكار التي تهتم أساسا بالعرض الجماهيري الحقيقي في دولة الإنتاج".

وتابع: "ولما كنت أبديت اعتراضا سابقا على مبدأ التحايل على هذا الشرط (وبالصدفة) لصالح منتج بعينه بإقرار تجاوز هذا الشرط إذا قدم المنتج خطابا يفيد أن فيلمه سوف يعرض قبل الموعد النهائي، وربما في دار سينما مهجورة بالأقاليم، في تحايل فج على فكرة العرض الجماهيري نفسها".

وأضاف: "ولما طالعت جريدة (الأهرام) اليوم علمت أن فيلما خامسا أضيف إلى القائمة القصيرة مستخدما ذات التحايل و(بالصدفة) لذات المنتج فقد قررت سحب فيلمي من التصويت من قبل اللجنة الموقرة ومخاطبه لجنة الاوسكار لإحاطتها بهذه التجاوزات".

واختتم: "مع كل التمنيات الطيبة لصناع أي فيلم تختاره اللجنة الموقرة لتمثيل مصر في مسابقة الاوسكار الأمريكية، مع رجاء تلاوة خطابي هذا على أعضاء اللجنة الموقرة مع كل الشكر والتقدير".

فيلم "حدث في 2 طلعت حرب" بطولة: سمير صبري، أحمد وفيق، أحمد مجدي، عبير صبري، ميدو عادل، ميار الغيطي، ومن إخراج مجدي أحمد علي.