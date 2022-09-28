بالصور.. العرض المصري "بنت القمر" يتألق في خامس أيام مهرجان الإسكندرية المسرحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

واصل مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي الـ ١٢ تقديم عروضه بكثافة جماهيرية كبيرة حيث عرض خلال فعاليات اليوم الخامس في العاشرة مساء على المسرح الكبير بقصر ثقافة الأنفوشي العرض المصري "بنت القمر" وشهد العرض إقبال جماهيري كبير

وتدور فكرة عرض "بنت القمر" في إطار قضية التنمر وعدم قبول الآخر وسيطرة "السوشيال ميديا" على عقول وقلوب البعض حتى أصبحت الحياة الإفتراضية هي الواقع الحقيقي لدى الكثيرين، وذلك من خلال نموذج لفتاة في منتصف العشرينيات من عمرها مصابة بمرض جلدي نادر، تنقلب حياتها رأسا على عقب وتتعرض لأزمة نفسية حيث لا يسمح لها الناس بالتعايش وينتهي بها الأمر في السجن

عرض "بنت القمر" من بطولة لبنى المنسي، آية التركي، أسامة مهنا، حسام إبراهيم، آية ربيع، إعداد موسيقي: صوفيارسمي، ديكور: محمد السوري، أزياء: لبنى المنسي، مكياج وأقنعة: لاريا منير، ومساعدو الإخراج صوفيا رسمي، دينا سليمان، فادي رأفت، والعرض من تأليف وإخراج محمد السوري.

ويقام مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي الـ ١٢ برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني في الفترة من 23 إلى 29 سبتمبر والمهرجان بقيادة المؤسس والرئيس الشرفي للمهرجان الدكتور جمال ياقوت، ومديرا المهرجان الفنان أحمد سمير والفنان إسلام وسوف، ورئيس المهرجان الفنان إبراهيم الفرن

وتقدم عروض الدورة ١٢ من المهرجان على مسارح (مكتبة الإسكندرية - ليسيه الحرية - مركز الحرية للإبداع - مركز الجزويت الثقافي - قصر ثقافة الأنفوشي)