روجينا توضح حقيقة خلافها مع الإعلامية أروى (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الإعلامية أروى مقطع فيديو مع الفنانة روجينا لتوضيح حقيقة خلافهن، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع "إنستجرام".

وعلقت أروى على مقطع الفيديو: "سنين من بعد لقائي مع النجمة الجميلة روجينا كل ما ناس تقابلني تسألني، ليه روجينا كلمتك في اللقاء؟ وهيه كمان يسألوها نفس الشيء، ليه عصبتي على أروى، عشان كدا هذا للتوضيح".

وتابعت: " روجينا إنسانه جميلة وطيبة وراقية ومحترمة، ومهما قالت هذا كان دور تمثيلي من مسلسل كان مكسر الدنيا وقت عرض البرنامج، فحبيت نضحك شوي واحطلكم الفيديو".

وظهرت الفنانة روجينا في مقطع الفيديو وهي تقول: "يا جماعة أنا بموت في أروى وبحبها، بس للأسف الشديد الحلقة دي عملناها بعد حكاية حياة على طول، وأنا عملت الفصل ده في أروى وعملت إني بزعق فيها، بس أنا بحبها وهي بتحبني، كنا بنمثل والله العظيم".

ومن ناحية أخرى عُرض للفنانة روجينا في رمضان الماضي 2022، مسلسل "انحراف" المأخوذ عن أحداث حقيقية، بطولة النجوم: سميحة أيوب، لوسي، أحمد فؤاد سليم، عبد العزيز مخيون، ويزو، محمد لطفي، رانيا محمود ياسين، محمد كيلاني، وأحمد صفوت وغيرهم، من تأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبد العزيز.