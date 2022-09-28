مهرجان القاهرة السينمائي.. رانيا يوسف ترد على تصريحات حسين فهمي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

ردت الفنانة رانيا يوسف على تصريحات الفنان حسين فهمي بشأن انتقاده لملابس الفنانات في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وأضافت رانيا أنها لم تحدد ما سوف ترتديه خلال افتتاح الدورة المُقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي، بعد إعلان الفنان حسين فهمي عن وجود كود محدد للملابس التي يرتديها الضيوف.

وتابعت رانيا، خلال لقائها في برنامج "Mbc trending"، :"أنا ما زعلتش خالص، كل واحد ليه رأيه ووجهة نظر، أستاذ حسين راجل متحضر وعنده فكر معين عايز يطبقه وهو حر".

وعن حقيقة مشاركتها في عمل ضمن دراما رمضان المُقبل، قالت الفنانة رانيا يوسف: "إن شاء الله".

جدير بالذكر أن رانيا يوسف عُرض لها مؤخرًا مسلسل "المماليك" تأليف هشام هلال وإخراج حازم فودة، بطولة بيومي فؤاد، فيدرا، نانسي صلاح، محمد لطفي، ورامي وحيد وغيرهم.

كما شاركت رانيا يوسف في الجزء الخامس من مسلسل "الآنسة فرح" بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، هبة عبدالعزيز، مريم الخشت، وعارفة عبدالرسول.