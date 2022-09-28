شكرا لقرائتكم خبر عن هالة فاخر: الباروكة مش بديل للحجاب وما حدش قالى تعالى خدى دروس دينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة هالة فاخر عن فترة ارتدائها الحجاب، خلال حلولها ضيفة على برنامج "كلمة أخيرة"، من تقديم الإعلامية لميس الحديدى على شاشة "On"، وقالت هالة: "أنا حسيت إنى عايزة أتحجب وما فيش حد أثر عليا ولا روحت دروس دينية، قبل ما أتحجب روحت الحج، وأنا قعدت محجبة حوالى 4 أو 5 سنين".

وتابعت: "الأول سمعت إن الباروكة بديل للحجاب وده مش صحيح، وبعد ما لبست الباروكة الشغل بقى محدود، وأنا مش وارثة ومفيش لازم أنزل اشتغل، فتلككت إن الباروكة بديل الحجاب، وده مش صحيح طبعًا".

وأضافت هالة فاخر: "بدون حجاب لما أنزل من البيت أحس إنى مكملتش لبس هدومى من غير الحجاب ده كان شيء بينى وبين ربنا بدون الرجوع لأى حد، وما فيش فنانة حاولت تاخدنى دروس دينية، لكن فى بعض الحالات كنت أستشير الفنان مجدى إمام لأنه معتدل جدا".

واستكملت: "الباروكة بتحلى أكتر، ويا تتحجبى يا متتحجبيش، وأنا كنت متلخبطة ما بين الحجاب وخلعه، وأنا كان لازم أخلع الحجاب علشان أشتغل وربنا غفور رحيم".