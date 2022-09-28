شكرا لقرائتكم خبر عن بسام طارق يعتذر عن إخراج فيلم Blade بسبب مارفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن موقع The Hollywood Reporter اعتذار المخرج بسام طارق عن عدم إخراج فيلم Blade، الذى سيقوم ببطولته الممثل العالمى ماهرشالا علي، بـ جانب كل من آرون بيير وديلروي ليندو.



ماهرشالا علي وبسام طارق

وذلك بسبب أنه كان من المقرر أن يبدأ إنتاج الفيلم في 3 نوفمبر من العام المقبل 2023، ألا أنه كشفت شركة مارفل لـ THR: "نظرًا للتحولات المستمرة في جدول الإنتاج لدينا، قرر بسام الابتعاد عن إخراج Blade، ولكنه سيظل منتجًا تنفيذيًا في الفيلم، نحن نقدر موهبة بسام وكل العمل الذي قام به للوصول Blade إلى المكان الذى يتواجد فيه الان".

تم الإعلان عن فيلم Blade لأول مرة في عام 2019 كجزء من المرحلة الرابعة من أفام مارفل، وخضع لعدد من عمليات إعادة الكتابة، ظهر علي بـ دور Blade في مشهد ما بعد نهاية فيلم Eternals، مما عزز مكانته في عالم مارفل السينمائى في وقت أبكر مما كان متوقعًا.

على أن يكون الفيلم الجديد Blade من كتابة ستايسي أوسي كوفور، كما أكدت الشركة أنها اختارت تأخير بدء تصوير العمل للعمل بشكل أفضل على السيناريو الجديد.

يذكر أن ماهرشالا علي قدم عددا كبيرا من الاعمال الفنية الناجحة، ومن أبرزها: "Free State of Jones" و"Moonlight" و"Go for Sisters"، وغيرهم.