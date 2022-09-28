شكرا لقرائتكم خبر عن 10 عروض مسرحية بالموسم الخامس من مواسم نجوم المسرح الجامعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان خالد جلال عن العروض المشاركة بالموسم الخامس من مواسم نجوم المسرح الجامعي والذي يرأسه، وهى 10 عروض أساسية وعرضين احتياطيين في حال اعتذار أي عرض من العروض المختارة ، وقد تشكلت لجنة مشاهدة العروض من الناقد باسم صادق ، الناقدة هند سلامة ، والناقدة مي سليم ، ومنى فضل مقررا للجنة .

والعروض المختارة هي " وليمة عيد " من إنتاج جامعة حلوان ، وإخراج أسامة الطوخي ، وعرض " ليلة ساهرة " من إنتاج جامعة القاهرة ، وإخراج محمود وطبه ، وعرض " الأشجار تموت واقفة " ، من إنتاج جامعة عين شمس ، وإخراج فادي أيمن ، وعرض " السامرية " من إنتاج جامعة القاهرة ، وإخراج أحمد محمد سيد ، وعرض " الأشباح " من إنتاج جامعة القاهرة ، وإخراج محمود إسماعيل .

وكذلك عرض " دعوة عشاء " من إنتاج جامعة القاهرة ، وإخراج أحمد شعيب ، وعرض الرابعة والنصف " من إنتاج جامعة المستقبل ، وإخراج نزار سيف ، وعرض " العيلة " من إنتاج جامعة عين شمس ، وإخراج محمد خلفاوي ، وعرض " حمام روماني " من إنتاج جامعة القاهرة وإخراج أحمد شبل ، وعرض " الحادثة " من إنتاج المعهد العالي للسينما ، وإخراج شريف رجب .

كما اختارت لجنة المشاهدة عرضين إحتياطيين للمشاركة في حالة إعتذار أين من العروض الأساسية وهم العرض المسرحي " كوميدي الأيام السبعة " من إنتاج جامعة القاهرة ، وإخراج أحمد هيثم ، وعرض " العبقري " من إنتاج جامعة الأزهر ، وإخراج محمد هاني .