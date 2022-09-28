شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. مهرجان الإسكندرية المسرحى يكرم بدرية طلبة وحجاج عبد العظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي " مسرح بلا إنتاج " الذي يرأسه الفنان إبراهيم الفرن، فعاليات دورته 12 دورة "سمير غانم"، غداً الخميس الموافق 29 سبتمبر على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، والتي استمرت في الفترة من 23 وحتى 29 .

وسيكرم المهرجان 5 قامات فنية خلال حفل الختام وهم الفنان حجاج عبد العظيم ، الفنانة بدرية طلبة ، الشاعر خميس عز العرب ، المخرج صبحي يوسف ، السينوغراف ماهر شريف .

وقال رئيس المهرجان لـ الخليج 365 عن تغير اسم المهرجان في هذه الدورة : يمكننا القول إنه تم تطوير الاسم بدلا من تغييره ويعود ذلك لأن المهرجان أصبح الأكبر في الإسكندرية، ويستوعب أكبر عدد من الفنانين المشاركين و المنظمين ، لذلك فوجدنا ارتباطا كبيرا بين المهرجان و المدينة ، كما أن فلسفة بلا إنتاج وحدها أصبحت غير مناسبة لعدد من العروض المقدمة ، فوجدنا أن يتسع المعنى لاستيعاب كافه أشكال العروض المقدمة .

وأضاف الفرن : تقدم للمهرجان 156 عرضا مصريا و 69 عرضا أجنبيا، استقرت اللجنة في النهاية على اختيار ٣ عروض مصرية.