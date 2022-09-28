- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. مهرجان الإسكندرية المسرحى يكرم بدرية طلبة وحجاج عبد العظيم والان مع تفاصيل الخبر
وسيكرم المهرجان 5 قامات فنية خلال حفل الختام وهم الفنان حجاج عبد العظيم ، الفنانة بدرية طلبة ، الشاعر خميس عز العرب ، المخرج صبحي يوسف ، السينوغراف ماهر شريف .
وقال رئيس المهرجان لـ الخليج 365 عن تغير اسم المهرجان في هذه الدورة : يمكننا القول إنه تم تطوير الاسم بدلا من تغييره ويعود ذلك لأن المهرجان أصبح الأكبر في الإسكندرية، ويستوعب أكبر عدد من الفنانين المشاركين و المنظمين ، لذلك فوجدنا ارتباطا كبيرا بين المهرجان و المدينة ، كما أن فلسفة بلا إنتاج وحدها أصبحت غير مناسبة لعدد من العروض المقدمة ، فوجدنا أن يتسع المعنى لاستيعاب كافه أشكال العروض المقدمة .
وأضاف الفرن : تقدم للمهرجان 156 عرضا مصريا و 69 عرضا أجنبيا، استقرت اللجنة في النهاية على اختيار ٣ عروض مصرية.