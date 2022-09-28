شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس كامل تجسد دور زوجة فتحى عبد الوهاب فى مسلسل "بيت فرح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة ايناس كامل تصوير مشاهدها في مسلسل "بيت فرح" المكون من 20 حلقة، والذى انطلق مطلع هذا الأسبوع، حيث تجسد خلال الأحداث شخصية "ليلى" وهى زوجة فرج "فتحى عبد الوهاب"، والعمل وسيناريو وحوار هبة رجب وإخراج شرين عادل وإنتاج شركة "كينج توت" للمنتج هشام شعبان، وبطولة فتحى عبد الوهاب، داليا مصطفى، سليمان عيد، وسمر علام وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم بالتزامن مع التصوير.

تدور أحداث مسلسل "بيت فرح" في إطار اجتماعى مليىء بالمشاعر الرومانسية الشجن، حول رجل يعيش في شقة داخل عمارة سكنية ويعاني من الوحدة والعزلة بعد وفاة زوجته، ويحدث العديد من المواقف مع جيرانه بالعمارة التي تغير شكل حياته تماماً، حيث يكون لهذا الشخص حكاية مع كل جارة من جيرانه بالعمارة.

وفى سياق آخر اعتذرت ايناس كامل عن المشاركة في الجزء الثانى من مسلسل "موضوع عائلى" الذى يتم تصويره حالياً بعدما شاركت في الجزء الأول، والعمل بطولة ماجد الكدواني، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، إيناس كامل، طه الدسوقى، محمد رضوان، محمد القس، حسام داغر، داليا الخولى، مريم الجندى وضيوف الشرف أمينة خليل، شيرين رضا، عبد الرحمن أبو زهرة، ومحمد سلام، وهو فكرة وإخراج أحمد الجندى وسيناريو وحوار محمد عز الدين وكريم يوسف.

وكان آخر أعمال إيناس كامل، حكاية "ويبقى الأثر" من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، وسيناريو وحوار أمانى التونسى، وإخراج أحمد يسرى، وبطولة نجلاء بدر، مصطفى درويش، إيناس كامل، إلهام عبد البديع، مصطفى درويش، محمد التاجى وعدد آخر من الفنانين، وتناقش الحكاية فكرة الأثر السلبى والإيجابي الذى يتركه الأشخاص لدى بعضهم.