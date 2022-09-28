شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى يطرح "الدنيا ظلمانى" على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب محمود الليثي أغنيته الجديدة "الدنيا ظلماني" اليوم على "يوتيوب".

وانتهى المطرب محمود الليثى والفنانة أيتن عامر من تسجيل حلقة جديدة مع النجم أمير كرارة من برنامج" سهرانين" في موسمه الجديد الذى يتم تصويره فى أحد استوديوهات شبرامنت .

وشهد برنامج سهرانين فى مواسمه السابقة استضافة عدد كبير من النجوم، على رأسهم أصالة، وصابر الرباعى، وراغب علامة، وحكيم، وفريق واما، ونجوم مسرح مصر، ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وأبو، وأنغام ، وعبد الباسط حمودة، ويسران ومحمد الشرنوبى، بالإضافة لعدد كبير من النجوم والمطربين.