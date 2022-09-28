شكرا لقرائتكم خبر عن منهم هنيدي ويسرا.. نجوم يدينون بالفضل لـ عادل إمام فى مشوارهم الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدين العديد من النجوم بالفضل لـ عادل إمام، إذ ساهم في تحقيق نجوميتهم أو اكتشافهم وتقديمهم للجمهور، كما أنه أعاد اكتشاف العديد من الفنانين بعد فترة من الصمت الفني.

وتمثل الأعمال الفنية التي قدمها بعض من النجوم مع عادل إمام علامة فارقة في مشوارهم الفني، وهم يؤكدون على ذلك في مختلف تصريحاتهم الإعلامية ومنهم إلهام شاهين التي كان أول مشهد لها في السينما مع الزعيم من خلال فيلم "أمهات في المنفي" عام 1981، وقتها كات طالبة في معهد الفنون المسرحية، ليختارها بعد ذلك لتشاركه بطولة فيلم "الهلفوت"، ليرتفعه اسمها في سماء النجومية.

وعرف الجمهور اسم علاء ولي الدين بعد مشاركته في فيلم "الإرهاب والكباب" إذ جسد شخصية سمير بسيوني، وحول ذلك قال علاء ولي الدين في تصريحات تليفزيونية إن عادل إمام كان يتابعه باستمرار في أعماله الفنية، ثم قابله صدفه في أحد المناسبات وأخبره بأنه سيشارك في عمل من بطولته، وبالفعل شارك في الفيلم وحقق نجاحا كبيرا، وعاد ليشاركه مرة آخرى في فيلم المنسي"، ثم فيلم "بخيت وعديلة".



الفنان علاء ولي الدين

ومن أبرز النجمات اللائي كانت أفلامهن مع عادل إمام لها حضور خاص، الفنانة يسرا التي قدمت معه 17 فيلما منها "جزيرة الشيطان"، "الإنس والجن"، "الإرهاب والكباب"، "المنسي"، "عمارة يعقوبيان"، وغيرها من الأعمال الفنية، وكونا ثنائيا فنيا مميزا، ووصفت يسرا بطلة "طيور الظلام" نفسها بـ "المحظوظة" للعمل مع الزعيم في كل هذه الأفلام.

وقبل توهج محمد هنيدي الفني من خلال فيلم "إسماعيلية رايح جاي" وصعوده إلى سماء النجومية في "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، كان للمشاهد التي ظهر بها بشخصية سائق التاكسي في فيلم "بخيت وعديلة" و"الجردل والكنكة" دورا كبيرا في أن يعرف الجمهور بقدوم نجم كوميدي جديد.



هنيدي وعادل إمام

ومن الفنانات أيضا اللائي ظهرن بشكل مختلف مع عادل إمام الفنانة شيرين، فإن كانت قدمت دورا ليس مختلفا عنها في فيلم "الإرهابي"، إلا أن أدوارها في الـ3 أجزاء من سلسلة "بخيت وعديلة" فهو مختلف تماما عما سبق أن قدمته في مشوارها الفني، لنراها ليست الفتاة الجميلة ذات الملامح الرقيقة لكنها امرأة مشاغبة تخوض معارك في إطار كوميدي مع "بخيت"، واستكملت شيرين مشوارها مع الزعيم من خلال مسلسلي "مأمون وشركاه" و"العراف".

وتألقت لبلبة مع عادل إمام في أفلام عديدة ومنها "عصابة حمادة وتوتو"، "خلي بالك من جيرانك"،"البعض يذهب للمأذون مرتين"، "احترس من الخط"، "صاحب السعادة"، حسن ومرقص" وغيرها من الأعمال الفنية الشهيرة.

ومع قدرة أحمد راتب التمثيلية التي لا يختلف عليها أحد، كان توهجه الفني يظهر بشكل مميز مع عادل إمام، وشكلا ثنائيا فنيا مميزا، ولا ينسى أحد مشهد أحمد راتب في فيلم "الإرهاب والكباب"إذ جسد دور ماسح أحذية يشكو من تعرفه للظلم، ذلك المشهد الذي قال عنه الزعيم إن راتب يستحق عن جائزة أوسكار أفضل ممثل.



احمد راتب

ولا تتوقف قائمة النجوم الذين كان حضورهم مع الزعيم في أفلامه يعد مميزا للغاية، ومنهم ماجدة في فيلم "الإرهاب والكباب"، نيكول سابا في "التجربة الدنماركية"، إسعاد يونس في "شعبان تحت الصفر"، شيرين سيف النصر في "أمير الظلام"، وفاروق الفيشاوي في "المشبوه" الذي يعد بداية انطلاقه في السينما.