شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عشرى يحتفى بمشاركه فيلمه "فى تلات أيام" بملتقى القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك المخرج تامر عشرى بمشروع فيلم "فى تلات أيام" فى النسخة التاسعة من ملتقى القاهرة السينمائى ضمن فعاليات الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي.

وصرّح تامر عشرى عن أول مشاركاته فى ملتقى القاهرة السينمائى": سعيد بمشاركتى فى ملتقى القاهرة السينمائى فى مهرجان القاهرة الدولى بمشروع فيلم فى تلات أيام للكاتبة يمنى خطاب ومن إخراجي، الفيلم تم تطويره فى ورشة دهشور لتطوير الأفلام تحت إشراف مريان خورى وأيمن الأمير، أتمنى التوفيق لجميع الزملاء ولمشاريعهم".

ملتقى القاهرة السينمائى هو منصة تتيح لصناع الأفلام العرب توسيع شبكة علاقاتهم فى المجال وتلقى الدعم الذى يحتاجونه حتى ترى أفلامهم النور. بالإضافة إلى ذلك، سوف تقوم لجنة تحكيم تضم ألمع الأسماء فى مجال السينما باختيار الأفلام التى ستنال الدعم المادى والجوائز المقدمة من رعاة الملتقى.

تامر عشرى هو مخرج ومنتج مصري، يمتلك خبرة 20 عامًا فى صناعة الأفلام، أنتج وأخرج الكثير من الوثائقيات، كما انضم إلى فريق عمل أفلام عالمية مثل Trials of spring (2015)، والفيلم الوثائقى Sacred (2016)، دخل فى مجال الإنتاج السينمائى من خلال الفيلم الروائى الطويل نوّارة (2015) وحصد الفيلم أكثر من 10 جوائز فى مهرجانات سينمائية مختلفة، أخرج تامر عشرى فيلم فوتوكوبى (2017) ليحصد العديد من الجوائز، من بينها نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم عربى فى مهرجان الجونة السينمائى الدولي، وأنتج الفيلم القصير ما تعلاش عن الحاجب (2018) ليفوز بجائزة النجمة الذهبية كأفضل فيلم عربى قصير، هذا قبل أن يشارك فى الدورة الخامسة من المهرجان كعضو فى لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة عام 2021.