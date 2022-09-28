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حلمى بكر: مهرجان الموسيقى العربية هرم الغناء

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القاهرة - سامية سيد - أكد الموسيقار الكبير  حلمي بكر خلال مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية إن المهرجان تأكيد لأصالة الغناء الذى افتقدناه منذ فترة. وأضاف أنه لابد من الإكثار من الأغاني الجيدة خاصة أن المطربين يتباهون بالغناء لقامات الزمن الجميل مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وغيرهما، مشيرا إلى أن مهرجان الموسيقى العربية يعتبر هرم الغناء ولابد أن ندعمه كلنا. 

 

وأعلن خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية في دورته 31  تكريم عدد من الشخصيات الفنية خلال حفل الافتتاح منهم الفنانة إسعاد يونس وصفاء أبو السعود والموسيقار مودي الإمام وزين نصار وهاني عبد الكريم وأحمد الجميري وماجد عسكر وحسين فوزي.

 

وأهدت الدورة 31 من مهرجان الموسيقى العربية الذي يقام خلال شهر أكتوبر المقبل إلى روح  الموسيقار على إسماعيل لمشواره الفني.

 

أعلنت جيهان مرسي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة 31 من مهرجان الموسيقي العربية المقام على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، مشاركة عدد من نجوم الغناء من مصر والوطن العربي لأول مرة، منهم النجم راغب علامة وديانا حداد وملحم زين ومحمد منير للمرة الثانية. 

 

 

وبدأ منذ قليل مؤتمر صحفى داخل المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ31 من مهرجان الموسيقي العربية المقامة فعالياته فى الفترة من 20 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل، وذلك بحضور أعضاء اللجنة التحضيرية الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر، الموسيقار حلمي بكر ، الدكتور رضا رجب ، الدكتور حسن شرارة ، الشاعر جمال بخيت ، الإعلامي امجد مصطفي ، المايسترو محمد الموجي ، المايسترو مصطفى حلمي ، الشاعر هاني عبد الكريم، الموسيقار محمد مصطفى، الموسيقار محمد ضياء ، الفنان أمجد العطافي، محمد منير رئيس الادارة المركزية للموسيقي والنوت الشرقية والدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية .

 

وقالت مؤخرا الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر إن مسابقة التميز للهواة في العزف المنفرد على جميع الآلات الموسيقية متاحة لجميع الأعمار من الموهوبين وتشترط أن يقوم المتسابق بأداء عمل من الارتجال ( تقاسيم ) لا تزيد مدته عن 3 دقائق الى جانب مقطوعة موسيقية من اختياره، ويمكن ان يصاحب العازف آلة ايقاعية وتم رصد 35 ألف جنيه جوائز للفائزين.

 

 

 

وأتاحت دار الأوبرا المصرية الفرصة للمصريين والأجانب للمشاركة على أن يكون 15 أكتوبر المقبل آخر موعد لتقديم الطلبات.

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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