شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى بكر: مهرجان الموسيقى العربية هرم الغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الموسيقار الكبير حلمي بكر خلال مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية إن المهرجان تأكيد لأصالة الغناء الذى افتقدناه منذ فترة. وأضاف أنه لابد من الإكثار من الأغاني الجيدة خاصة أن المطربين يتباهون بالغناء لقامات الزمن الجميل مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وغيرهما، مشيرا إلى أن مهرجان الموسيقى العربية يعتبر هرم الغناء ولابد أن ندعمه كلنا.

وأعلن خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية في دورته 31 تكريم عدد من الشخصيات الفنية خلال حفل الافتتاح منهم الفنانة إسعاد يونس وصفاء أبو السعود والموسيقار مودي الإمام وزين نصار وهاني عبد الكريم وأحمد الجميري وماجد عسكر وحسين فوزي.

وأهدت الدورة 31 من مهرجان الموسيقى العربية الذي يقام خلال شهر أكتوبر المقبل إلى روح الموسيقار على إسماعيل لمشواره الفني.