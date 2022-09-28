شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تختتم مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 31 نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ومن جانبه قال أمجد العطافي خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان إنه سعيد باحتواء الدولة من خلال الإعلام للمهرجان وهو ما شكل نقلة كبيرة.

وبدأ منذ قليل مؤتمر صحفى داخل المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ31 من مهرجان الموسيقي العربية المقامة فعالياته فى الفترة من 20 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل، وذلك بحضور أعضاء اللجنة التحضيرية الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر، الموسيقار حلمي بكر ، الدكتور رضا رجب ، الدكتور حسن شرارة ، الشاعر جمال بخيت ، الإعلامي امجد مصطفي ، المايسترو محمد الموجي ، المايسترو مصطفى حلمي ، الشاعر هاني عبد الكريم، الموسيقار محمد مصطفى، الموسيقار محمد ضياء ، الفنان أمجد العطافي، محمد منير رئيس الادارة المركزية للموسيقي والنوت الشرقية والدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية .