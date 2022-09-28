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الشاعر جمال بخيت: الأغنية مثل المحارب تقف بالصفوف الأولى فى معركة الوعى

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القاهرة - سامية سيد - قال الشاعر جمال بخيت خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 31 ، إن المهرجان يعتبر استفتاء سنويا على قيمة وتأثير الموسيقى العربية في حياتنا ووجداننا.

 

وأضاف بخيت أن الأغنية ستظل هى الوعاء الفني الأكثر تأثيرا في وجدان أي شعب في الدنيا، وأن تاريخ الأغنية المصرية المسجلة يفوق أكثر من 100 عام من الغناء المسجل.

 

وأكد جمال بخيت أن الموسيقي العربية مثل المحارب تقف في الصفوف الأولى لقضايا الوعي والمجتمع، ووجه بخيت الشكر للشركة المتحدة لنقلها فعاليات المهرجان.

 

وبدأ منذ قليل مؤتمر صحفى داخل المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ31 من مهرجان الموسيقي العربية المقامة فعالياته فى الفترة من 20 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل، وذلك بحضور أعضاء اللجنة التحضيرية الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر، الموسيقار حلمي بكر ، الدكتور رضا رجب ، الدكتور حسن شرارة ، الشاعر جمال بخيت ، الإعلامي امجد مصطفي ، المايسترو محمد الموجي ، المايسترو مصطفى حلمي ، الشاعر هاني عبد الكريم، الموسيقار محمد مصطفى، الموسيقار محمد ضياء ، الفنان أمجد العطافي، محمد منير رئيس الادارة المركزية للموسيقي والنوت الشرقية والدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية .

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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