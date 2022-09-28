شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر جمال بخيت: الأغنية مثل المحارب تقف بالصفوف الأولى فى معركة الوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الشاعر جمال بخيت خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 31 ، إن المهرجان يعتبر استفتاء سنويا على قيمة وتأثير الموسيقى العربية في حياتنا ووجداننا.

وأضاف بخيت أن الأغنية ستظل هى الوعاء الفني الأكثر تأثيرا في وجدان أي شعب في الدنيا، وأن تاريخ الأغنية المصرية المسجلة يفوق أكثر من 100 عام من الغناء المسجل.

وأكد جمال بخيت أن الموسيقي العربية مثل المحارب تقف في الصفوف الأولى لقضايا الوعي والمجتمع، ووجه بخيت الشكر للشركة المتحدة لنقلها فعاليات المهرجان.