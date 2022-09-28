شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر جمال بخيت: الأغنية مثل المحارب تقف بالصفوف الأولى فى معركة الوعى والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف بخيت أن الأغنية ستظل هى الوعاء الفني الأكثر تأثيرا في وجدان أي شعب في الدنيا، وأن تاريخ الأغنية المصرية المسجلة يفوق أكثر من 100 عام من الغناء المسجل.
وأكد جمال بخيت أن الموسيقي العربية مثل المحارب تقف في الصفوف الأولى لقضايا الوعي والمجتمع، ووجه بخيت الشكر للشركة المتحدة لنقلها فعاليات المهرجان.
وبدأ منذ قليل مؤتمر صحفى داخل المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ31 من مهرجان الموسيقي العربية المقامة فعالياته فى الفترة من 20 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل، وذلك بحضور أعضاء اللجنة التحضيرية الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر، الموسيقار حلمي بكر ، الدكتور رضا رجب ، الدكتور حسن شرارة ، الشاعر جمال بخيت ، الإعلامي امجد مصطفي ، المايسترو محمد الموجي ، المايسترو مصطفى حلمي ، الشاعر هاني عبد الكريم، الموسيقار محمد مصطفى، الموسيقار محمد ضياء ، الفنان أمجد العطافي، محمد منير رئيس الادارة المركزية للموسيقي والنوت الشرقية والدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية .